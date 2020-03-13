Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок

В программе соревнуются два поколения, составляющие две команды: дети в возрасте от 10 до 16 лет и их родители или другие близкие родственники в возрасте от 50 лет и старше. В каждом конкурсе шоу взрослые отвечают на каверзные вопросы о XXI веке, а дети — о XX веке. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, попадает в квест-комнату, где должна пройти еще ряд испытаний. Участники шоу смогут выиграть денежный приз или поездку в Диснейленд на всю семью.