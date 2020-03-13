Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок

Канал СТС готовит премьеру новой телевикторины для всей семьи «Детки-предки». Ведущей шоу стала звезда «Ревизорро», 41-летняя Елена Летучая.
В программе соревнуются два поколения, составляющие две команды: дети в возрасте от 10 до 16 лет и их родители или другие близкие родственники в возрасте от 50 лет и старше. В каждом конкурсе шоу взрослые отвечают на каверзные вопросы о XXI веке, а дети — о XX веке. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, попадает в квест-комнату, где должна пройти еще ряд испытаний. Участники шоу смогут выиграть денежный приз или поездку в Диснейленд на всю семью.
На презентации программы «Детки-предки», которая прошла в Москве, Летучая поделилась впечатлениями от съемок:
Для меня новое шоу стало настоящей сменой имиджа и формата. Зрители воспринимают меня как человека строгого и серьезного, но я всегда хотела попробовать свои силы в семейном проекте, поэтому счастлива, что телеканал СТС исполняет мою мечту.
За образы, которые органично сочетают в себе наряды из разных модных эпох, ведущая отдельно поблагодарила главного стилиста канала СТС Александра Рогова. По словам Летучей, новый имидж помог ей показать качества, которые она предпочитает не выставлять напоказ:
Это помогло мне раскрыть внутренние качества, которые я обычно не демонстрирую, — мягкость, позитив, доброту. На съемках шоу я буквально излучала свет, поэтому уверена, что зрители почувствуют тепло даже через экран.
Первый выпуск шоу «Детки-предки» выйдет на СТС 5 апреля в 12:00.