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20 января 2020, Lenta.Ruновость

Елена Летучая будет вести новое шоу

Звезда объявила о старте кастинга участников передачи

Звезда «Ревизорро» Елена Летучая будет вести новое шоу. Программа под названием «Детки-предки» начнет выходить на телеканале СТС. Об этом сама телеведущая сообщила в инстаграме.

Приглашаю вас принять участие в моем новом шоу на телеканале СТС. <...> Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым — от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки — неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное — чтобы вы были представителями разных поколений.
Елена Летучая
Во время загрузки произошла ошибка.

Участники шоу, кастинг в которое уже открыт, смогут выиграть денежный приз или поездку в Диснейленд на всю семью.

Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор со стороны администрации заведений. Звезда также вела шоу «Летучий отряд» на «Первом канале» — аналог передачи «Ревизорро», но в сфере больниц, поликлиник и других социальных учреждений. Официально работа над проектом была приостановлена из-за болезни ведущей, однако актриса Настасья Самбурская утверждала, что Летучая «придумала себе диагноз» из-за плохих рейтингов новой передачи.

С СТС Летучая работает уже больше года. Так, она вела передачу «Формула красоты» и снималась в сериале «Ивановы-Ивановы».

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Елена Летучая в сериале «Ивановы-Ивановы»
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Елена Летучая
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