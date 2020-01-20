Елена Летучая будет вести новое шоу

Приглашаю вас принять участие в моем новом шоу на телеканале СТС. <...> Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым — от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки — неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное — чтобы вы были представителями разных поколений.