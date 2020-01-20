Звезда «Ревизорро» Елена Летучая будет вести новое шоу. Программа под названием «Детки-предки» начнет выходить на телеканале СТС. Об этом сама телеведущая сообщила в инстаграме.
Приглашаю вас принять участие в моем новом шоу на телеканале СТС. <...> Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым — от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки — неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное — чтобы вы были представителями разных поколений.
Участники шоу, кастинг в которое уже открыт, смогут выиграть денежный приз или поездку в Диснейленд на всю семью.
Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Проект нередко встречал отпор со стороны администрации заведений. Звезда также вела шоу «Летучий отряд» на «Первом канале» — аналог передачи «Ревизорро», но в сфере больниц, поликлиник и других социальных учреждений. Официально работа над проектом была приостановлена из-за болезни ведущей, однако актриса Настасья Самбурская утверждала, что Летучая «придумала себе диагноз» из-за плохих рейтингов новой передачи.
С СТС Летучая работает уже больше года. Так, она вела передачу «Формула красоты» и снималась в сериале «Ивановы-Ивановы».
Елена Летучая в сериале «Ивановы-Ивановы»