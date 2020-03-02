Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»

На НТВ прошел показ первого выпуска шоу «Маска» — российской версии популярного южнокорейского формата The Masked Singer, который адаптируют по всему миру. В жюри шоу вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров.
Перед звездным жюри выступили знаменитости — певцы, актеры, ведущие, юмористы и спортсмены — в ярких образах и масках. Участники продемонстрировали вокальный талант, а жюри и зрители попытались угадать, кто скрывается под необычными костюмами.
В финале выпуска один из конкурсантов, согласно правилам проекта, вылетел из шоу и снял маску. Первым проигравшим стал журналист Вадим Такменев.
Оригинальная версия формата проекта была придумана в Южной Корее. В дебютном сезоне российской версии популярной программы принимают участие 12 звезд шоу-бизнеса.