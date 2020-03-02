Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли
70 фильмов
Все о нем: фильмы, которые помогут лучше понять мужчин
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
15 фильмов
От Пиноккио до Сэлинджера: 15 главных премьер Берлинале 2020
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
2 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»

В новом вокальном проекте участники в невероятных костюмах выступают перед членами жюри
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

На НТВ прошел показ первого выпуска шоу «Маска» — российской версии популярного южнокорейского формата The Masked Singer, который адаптируют по всему миру. В жюри шоу вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров.

Перед звездным жюри выступили знаменитости — певцы, актеры, ведущие, юмористы и спортсмены — в ярких образах и масках. Участники продемонстрировали вокальный талант, а жюри и зрители попытались угадать, кто скрывается под необычными костюмами.

В финале выпуска один из конкурсантов, согласно правилам проекта, вылетел из шоу и снял маску. Первым проигравшим стал журналист Вадим Такменев.

Оригинальная версия формата проекта была придумана в Южной Корее. В дебютном сезоне российской версии популярной программы принимают участие 12 звезд шоу-бизнеса.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Гарик Мартиросян
Тимур Родригез
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Филипп Киркоров
Регина Тодоренко
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Маска
Валерия
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
Новости
От Грин до Мастроянни: все звезды на «европейском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»
Маколей Калкин получил роль в популярном сериале
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
Disney представила новую эпоху «Звездных войн»
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ходченкова и Милославская в первом трейлере фильма «На острие»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем
Суровые парни: 11 «горячих» скандинавских актеров
Режиссер «Родины» снимет сериал об Октябрьской революции
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
МВД не поддержало снижение нештрафуемого порога скорости Глава ведомства не только не поддержал идею о дополнительных ограничениях, но и предложил увеличить допустимую скорость
Дети
Муж Ани Лорак впервые за долгое время увиделся с дочкой София провела время с папой
Леди
Мобильники как у Бузовой и других звезд: ищем аналоги на Aliexpress Киркоров думал, что у него последняя модель «Iphone», но поклонники решили, что певца обманули
Здоровье
Трагедия в бане: как сухой лед стал причиной трех смертей Российская блогерша Катерина Диденко сообщила о погибших на банной вечеринке, где отмечали ее день рождения.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь