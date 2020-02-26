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26 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках

Актриса замечена во время работы над киноадаптацией знаменитого мюзикла «Выпускной»

70-летняя Мэрил Стрип сменила цвет волос и стала неузнаваемой во время съемок в фильме Райана Мерфи «Выпускной» в Лос-Анджелесе. Актриса попала в объективы фотографов, когда выходила из гримерки.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

На Стрип был белый костюм с бахромой и парик с короткими волосами ярко-рыжего цвета. Стрип играет невостребованную бродвейскую актрису.

По сюжету мюзикл ее труппы только что с треском провалился. Героиня и ее коллеги узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Артисты решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность.

На съемочной площадке папарацци, кроме того, заметили Джеймса Кордена, Кигэна-Майкла Ки и Керри Вашингтон.

«Выпускной» — киноадаптация одноименного мюзикла, выходившего на Бродвее. В картине задействованы также Николь Кидман, Ариана Гранде и Аквафина.

Премьера ленты запланирована на осень 2020 года. Фильм выйдет на видеосервисе Netflix.

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