Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках

70-летняя Мэрил Стрип сменила цвет волос и стала неузнаваемой во время съемок в фильме Райана Мерфи «Выпускной» в Лос-Анджелесе. Актриса попала в объективы фотографов, когда выходила из гримерки.
На Стрип был белый костюм с бахромой и парик с короткими волосами ярко-рыжего цвета. Стрип играет невостребованную бродвейскую актрису.
По сюжету мюзикл ее труппы только что с треском провалился. Героиня и ее коллеги узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Артисты решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность.
На съемочной площадке папарацци, кроме того, заметили Джеймса Кордена, Кигэна-Майкла Ки и Керри Вашингтон.
«Выпускной» — киноадаптация одноименного мюзикла, выходившего на Бродвее. В картине задействованы также Николь Кидман, Ариана Гранде и Аквафина.
Премьера ленты запланирована на осень 2020 года. Фильм выйдет на видеосервисе Netflix.