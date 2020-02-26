Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках

70-летняя Мэрил Стрип сменила цвет волос и стала неузнаваемой во время съемок в фильме Райана Мерфи « Выпускной » в Лос-Анджелесе. Актриса попала в объективы фотографов, когда выходила из гримерки.

По сюжету мюзикл ее труппы только что с треском провалился. Героиня и ее коллеги узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Артисты решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность.