70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки

70-летняя Мэрил Стрип была замечена в Лос-Анджелесе на съемках фильма «Выпускной». Компанию актрисе на площадке составил комик и телеведущий Джеймс Корден.
Стрип и Корден играют невостребованных бродвейских актеров Ди Ди Аллен и Барри Гликмана. По сюжету мюзикл их труппы только что с треском провалился, когда они узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Они решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность.
Отметим, что для роли Барри Гликмана 41-летнего Кордена заметно состарили — ведущий обзавелся глубокими морщинами и сединой.
«Выпускной» — киноадаптация известного одноименного мюзикла, выходившего на Бродвее. Ключевые роли в картине также исполняют Николь Кидман, Ариана Гранде, Аквафина, Кигэн-Майкл Ки, Керри Вашингтон. Режиссерское кресло занял Райан Мерфи. Премьера ленты состоится в 2020 году на видеосервисе Netflix.