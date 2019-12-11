70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки

Стрип и Корден играют невостребованных бродвейских актеров Ди Ди Аллен и Барри Гликмана. По сюжету мюзикл их труппы только что с треском провалился, когда они узнают, что в небольшом американском городке старшекласснице Эмме не разрешили привести на школьный выпускной свою девушку. Они решают прийти на помощь школьнице, в том числе для того, чтобы вернуть былую популярность.