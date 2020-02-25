Елена Яковлева снимается в сериале с Хилькевич и Зайкой

58-летняя Елена Яковлева снимается в новом сериале Сергея Быстрицкого «Мисс Полиция». Совместный кадр с актрисой со съемочной площадки опубликовала звезда «Фитнеса» Софья Зайка, также задействованная в проекте.
Фото, на котором артистки запечатлены в полицейской форме, Зайка подписала:
«Наша служба и опасна, и трудна». Теперь я каждый день пою эту песню! Все серьезно! Форма стройнит. Я в полиции! Мисс Полиция. Елена Алексеевна.
Новый комедийный сериал расскажет о заведующей столовой при отделении полиции, которая становится участницей конкурса красоты. В шоу также снимаются Анна Хилькевич, Дмитрий Белоцерковский и Максим Лагашкин.
Отметим, что полицейскую форму Яковлева на съемочной площадке примерила не впервые. Именно роль следователя в детективном сериале Юрия Мороза «Каменская» принесла актрисе огромную популярность среди телезрителей. Шоу, снятое по романам Александры Марининой, выходило на телевидении с 2000 по 2011 год.
Выход сериала «Мисс Полиция» на телеэкраны ожидается в 2021 году, точная дата пока неизвестна.