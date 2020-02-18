Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках

33-летняя Анна Хилькевич, 31-летний Дмитрий Белоцерковский и 43-летний Максим Лагашкин снимаются в новом сериале «Мисс Полиция». Кадры со съемок актеры опубликовали в инстаграме.
Фото, на котором она изображена в полицейской форме вместе с коллегами, актриса подписала:
Опасные ребята с опасным оружием.
В свою очередь, Белоцерковский показал кадр, где позирует на фоне баннера «Конкурс Мисс Полиция».
Судя по геотегам, съемки проходят в Зеленограде. Работа над сериалом стартовала в начале февраля. Режиссером проекта выступает Сергей Быстрицкий («Любимые женщины Казановы», «Второй убойный»). В сериале также снимается 26-летняя звезда «Фитнеса» Софья Зайка.
Дата выхода проекта «Мисс Полиция» на телеэкраны пока неизвестна.