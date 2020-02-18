Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 фильмов для свиданий
50 фильмов
Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века
25 фильмов
Самые необычные «оскаровские» фильмы последних лет
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»

Дом

Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Как живет самый большой город за полярным кругом?
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
18 февраля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках

Актриса играет сотрудницу полиции в новом телесериале

33-летняя Анна Хилькевич, 31-летний Дмитрий Белоцерковский и 43-летний Максим Лагашкин снимаются в новом сериале «Мисс Полиция». Кадры со съемок актеры опубликовали в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Дмитрий Белоцерковский, Анна Хилькевич и Максим Лагашкин

Фото, на котором она изображена в полицейской форме вместе с коллегами, актриса подписала:

Опасные ребята с опасным оружием.
Анна Хилькевич
Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь, Белоцерковский показал кадр, где позирует на фоне баннера «Конкурс Мисс Полиция».

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по геотегам, съемки проходят в Зеленограде. Работа над сериалом стартовала в начале февраля. Режиссером проекта выступает Сергей Быстрицкий («Любимые женщины Казановы», «Второй убойный»). В сериале также снимается 26-летняя звезда «Фитнеса» Софья Зайка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дата выхода проекта «Мисс Полиция» на телеэкраны пока неизвестна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Максим Лагашкин
Анна Хилькевич
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Софья Зайка
Мисс Полиция
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
Дмитрий Белоцерковский
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Зайка, Храмова, Глинников представили новый сезон «Фитнеса»
Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Наставник шоу «Танцы» Мигель станет режиссером сериала
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
HBO выпустит сериал, основанный на мемах про принца Джорджа
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Гигинеишвили спродюсировал сериал о «русском Мистере Бине»
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
СМИ: у «Молчания ягнят» появится спин-офф
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
Новости
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино
У фильма «Аладдин» появится сиквел
Звезды «Сабрины — маленькой ведьмы» воссоединились 17 лет спустя
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
«Странно говорить о плагиате»: Козловский — о своем новом фильме
Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Тарантино
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Названа лучшая мелодрама 21-го века
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
В сериале по «Паразитам» может сыграть звезда «Мстителей»
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Навигатор предупредит водителей, что впереди — гололёд НП ГЛОНАСС готовит общероссийский сервис для автомобилистов, который планируется запустить в 2022 году
Популярные темы на «Детях»
Когда её совсем не ждёшь.... 343
Большое путешествие Фроши. Пункт 5.Город Чита, Забайкальский край 193
Как его понять? 192
Утренник 23 февраля. 186
Леди
Каков доход 18-летней студентки из Петербурга «Кто сколько тратит?» — мы рассказываем о том, сколько зарабатывают и как живут на эти деньги люди разного возраста из самых разных уголков нашей страны.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь