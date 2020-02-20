Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу

Телеканал СТС готовит к выходу второй сезон развлекательного шоу «Дело было вечером». По правилам программы, в каждом выпуске встречаются две команды звезд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг.
Звездными участниками второго сезона, который получит восемь выпусков, стали Полина Гагарина, Екатерина Волкова, Роза Сябитова, бойфренд Ольги Бузовой видеоблогер Давид Манукян, Петр Романов, Анфиса Чехова, Виктор Добронравов, Ольга Кузьмина, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Хрусталев, Евгений Папунаишвили и многие другие.
В новых выпусках знаменитостям предстоит объяснять слова со связанными руками, угадывать сериалы по набору эмодзи, узнавать известных людей по детским рисункам — словом, выполнять задания различной степени сумасбродности. Впрочем, по словам Гагариной, ее детство, очевидно, «так и не осталось в прошлом», потому что съемки в шоу ей очень понравились. Она отметила:
Сложнее всего было узнать Николая Баскова по рисунку восьмилетнего художника, но я единственная, кто догадался!
Премьера первого сезона шоу «Дело было вечером», который получил 12 выпусков, состоялась в 2019 году. Ведущий программы — Михаил Шац. Второй сезон стартует в эфире СТС 1 марта в 23.20.