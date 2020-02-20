Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера
13 сериалов
Страшно увлекательно: 13 остросюжетных сериалов-триллеров
20 сериалов
Навстречу приключениям: 20 веселых мультсериалов со всего света
35 сериалов
Крестьянки, модели, декабристки: сериалы о нелегкой женской доле
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
50 фильмов
Конфетно-букетное: 50 фильмов для свиданий
50 фильмов
Фильмы про любовь: 50 лучших мелодрам 21-го века
25 фильмов
Самые необычные «оскаровские» фильмы последних лет
20 фильмов
Джоли в сказке, Камбербэтч в СССР: главные фильмы «Сандэнс 2020»

Дом

Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Как живет самый большой город за полярным кругом?
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
20 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу

Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС

Телеканал СТС готовит к выходу второй сезон развлекательного шоу «Дело было вечером». По правилам программы, в каждом выпуске встречаются две команды звезд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг.

41
фотография
41
фотография
41
фотография

Звездными участниками второго сезона, который получит восемь выпусков, стали Полина ГагаринаЕкатерина Волкова, Роза Сябитова, бойфренд Ольги Бузовой видеоблогер Давид Манукян, Петр РомановАнфиса Чехова, Виктор ДобронравовОльга Кузьмина, Лукерья Ильяшенко, Дмитрий Хрусталев, Евгений Папунаишвили и многие другие.

В новых выпусках знаменитостям предстоит объяснять слова со связанными руками, угадывать сериалы по набору эмодзи, узнавать известных людей по детским рисункам — словом, выполнять задания различной степени сумасбродности. Впрочем, по словам Гагариной, ее детство, очевидно, «так и не осталось в прошлом», потому что съемки в шоу ей очень понравились. Она отметила:

Сложнее всего было узнать Николая Баскова по рисунку восьмилетнего художника, но я единственная, кто догадался!

Премьера первого сезона шоу «Дело было вечером», который получил 12 выпусков, состоялась в 2019 году. Ведущий программы — Михаил Шац. Второй сезон стартует в эфире СТС 1 марта в 23.20.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Рина Гришина
Петр Романов
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Тимур Родригез
Денис Никифоров
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Ян Цапник
Денис Косяков
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Михаил Шац
Александр Незлобин
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Полина Гагарина
Артем Ткаченко
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Екатерина Волкова
Дмитрий Хрусталёв
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Станислав Ярушин
Лукерья Ильяшенко
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Илья Авербух
Дело было вечером
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
Виктор Добронравов
Елка
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Юлия Ковальчук
Роза Сябитова
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Анфиса Чехова
Алексей Ягудин
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Ольга Кузьмина
Юлианна Караулова
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Ради съемок Бледанс занималась спортом по три раза в день
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Киану Ривз на съемках «Матрицы 4»: первые фото с площадки
Бочкарева, Бледанс, Борисова на премьере «Джентльменов»
Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Нагиев, Гагарина, Баста, Меладзе на съемках шоу «Голос. Дети»
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан
Марина Зудина рассказала о непростых съемках с сыном
В «Ведьмаке» переделают не понравившиеся зрителям доспехи
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Толкалина и Лазарев-мл. играют любовь в сериале: фото со съемок
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
66-летняя Проклова стала участницей нового «Последнего героя»
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Названы наставники нового сезона «Голос. Дети»
15 лет спустя: Киселева на съемках «Слабого звена»
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Александр Домогаров снялся в фильме своего сына
«Неловко, но я смирился»: Питт раскрыл, как его называл ДиКаприо
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Ходченкова играет саблистку: новые фото со съемок
В «Сватах» персонажа Добронравова в молодости сыграет его сын
Вилкова, Семчев, Лыков на съемках мистической мелодрамы
Шоу «Последний герой» снимают, несмотря на извержение вулкана
Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Новости
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Ургант сравнил Собчак с коронавирусом
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Джуд Лоу планирует сняться в сатирическом сериале о Голливуде
Disney снимет полнометражный фильм «Рапунцель»
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
Билли Айлиш презентовала песню из нового фильма о Джеймсе Бонде
30 самых страстных и запоминающихся поцелуев в кино
У фильма «Аладдин» появится сиквел
Звезды «Сабрины — маленькой ведьмы» воссоединились 17 лет спустя
Режиссер «Текста» экранизирует еще одну книгу Глуховского
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Peugeot представила внедорожный пикап Landtrack Peugeot выводит на рынок среднеразмерный рамный пикап, который будет продаваться под именем Landtrack
Популярные темы на «Детях»
Девственницы 443
Фотоуроки: обсуждение фотографий 244
Выговориться, в сотый раз про свекровь 148
Про свекровь. 142
Леди
Елена Проклова раскрыла всю правду о своих пластических операциях Актриса не побоялась показать себя без макияжа.
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь