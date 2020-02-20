Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу

Телеканал СТС готовит к выходу второй сезон развлекательного шоу « Дело было вечером ». По правилам программы, в каждом выпуске встречаются две команды звезд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг.

В новых выпусках знаменитостям предстоит объяснять слова со связанными руками, угадывать сериалы по набору эмодзи, узнавать известных людей по детским рисункам — словом, выполнять задания различной степени сумасбродности. Впрочем, по словам Гагариной, ее детство, очевидно, «так и не осталось в прошлом», потому что съемки в шоу ей очень понравились. Она отметила: