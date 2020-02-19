«Орет, манипулирует» — Собчак рассказала о съемках у мужа

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Режиссер Константин Богомолов завершил съемки сериала «Хороший человек» для платформы Start. Многосерийный триллер основан на реальной истории «ангарского маньяка», который убил несколько десятков женщин в Иркутской области, объясняя это тем, что избавляет общество от женских пороков. Мужчина был арестован в 2012 году, в 2015-м приговорен к пожизненному заключению.

Одна из ролей в шоу досталась супруге Богомолова — телеведущей Ксении Собчак. Она сыграла властную бизнес-леди, стремящуюся захватить власть в маленьком провинциальном городе. По словам Собчак, охарактеризовавшей свою роль как «очень интересную, большую», ей было комфортно работать в этом проекте. Звезда отметила также, что совместная работа с супругом «создает новые флюиды в отношениях»:

Если нужно влюбиться в собственного мужа еще раз, нужно прийти к нему на работу. Он гениально работает с актерами. Это бесценный опыт: то, как он работает с тобой — орет, манипулирует, что-то из тебя вынимает. Это дорогого стоит. Ксения Собчак

По словам Богомолова, зрителей ждет «история с саспенсом, с детективом, не гламурная, достаточно драматичная и местами страшная». Режиссер добавил, что шоу радикально отличается от его первого сериала — «Содержанок». «Это было определяющим при моем выборе нового проекта», — пояснил постановщик.

Шоу будет состоять из восьми серий. Дата премьеры пока не сообщается.