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19 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

«Орет, манипулирует» — Собчак рассказала о съемках у мужа

Телеведущая получила роль в сериале Константина Богомолова «Хороший человек»
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16
фотографий
Фото: видеосервис Start

Режиссер Константин Богомолов завершил съемки сериала «Хороший человек» для платформы Start. Многосерийный триллер основан на реальной истории «ангарского маньяка», который убил несколько десятков женщин в Иркутской области, объясняя это тем, что избавляет общество от женских пороков. Мужчина был арестован в 2012 году, в 2015-м приговорен к пожизненному заключению.

Одна из ролей в шоу досталась супруге Богомолова — телеведущей Ксении Собчак. Она сыграла властную бизнес-леди, стремящуюся захватить власть в маленьком провинциальном городе. По словам Собчак, охарактеризовавшей свою роль как «очень интересную, большую», ей было комфортно работать в этом проекте. Звезда отметила также, что совместная работа с супругом «создает новые флюиды в отношениях»:

Если нужно влюбиться в собственного мужа еще раз, нужно прийти к нему на работу. Он гениально работает с актерами. Это бесценный опыт: то, как он работает с тобой — орет, манипулирует, что-то из тебя вынимает. Это дорогого стоит.
Ксения Собчак

По словам Богомолова, зрителей ждет «история с саспенсом, с детективом, не гламурная, достаточно драматичная и местами страшная». Режиссер добавил, что шоу радикально отличается от его первого сериала — «Содержанок». «Это было определяющим при моем выборе нового проекта», — пояснил постановщик.

По сюжету «Хорошего человека», в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство просит ее проверить информацию СМИ о местном серийном убийце. В Рубежном москвичку встречают прохладно. Напарником героини становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). В сериале также сыграли Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Маруся Фомина, Александр Семчев, Артем Михалков, Антон Табаков, Полина Кутепова и другие.

Шоу будет состоять из восьми серий. Дата премьеры пока не сообщается.

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