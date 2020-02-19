Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера биографической драмы Константина Буслова «Калашников». Картину вместе с режиссером представил ее соавтор и продюсер Сергей Бодров-старший, а также актеры Ольга Лерман, Эльдар Калимулин, Валерий Баринов и Валерий Афанасьев.