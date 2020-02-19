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19 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»

Звезды посетили премьеру биографической драмы, посвященной изобретателю и конструктору оружия
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Фото: Геннадий Авраменко

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера биографической драмы Константина Буслова «Калашников». Картину вместе с режиссером представил ее соавтор и продюсер Сергей Бодров-старший, а также актеры Ольга Лерман, Эльдар Калимулин, Валерий Баринов и Валерий Афанасьев.

Гостями премьеры стали брат постановщика Петр Буслов, дочь Михаила Калашникова Елена, актрисы Марина Зудина, Ольга Хохлова, Екатерина Гусева, Сабина Ахмедова, Анна Чурина, Алена Чехова, Ирина Безрукова, Алена Бабенко, Настасья Самбурская, актеры Кирилл Сафонов, Илья Глинников, Александр Самойленко, певица Саша Савельева, режиссер Клим Шипенко и другие.

Фильм рассказывает об изобретателе и конструкторе оружия Михаиле Калашникове. Лента приурочена к 100-летию со дня рождения создателя легендарного автомата АК-47. В картине также снялись Юрий Борисов, Артур Смольянинов, Виталий Хаев.

Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат «Калашников» выйдет 20 февраля.

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