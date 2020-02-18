Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика

Роберт Паттинсон , которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире , порассуждал о своей привлекательности в интервью изданию Allure. Британский актер признался, что ему кажется странным присвоенный ему статус:

Паттинсон рассказал, что перед пробами ради другой работы проэпилировал тело и покрасил волосы в черный цвет. Кроме того, на тот момент он несколько месяцев постоянно пил пиво, стал «безволосым и пухлым». По словам актера, всего за несколько лет до «Сумерек» никто из его друзей и не думал, что он может выглядеть привлекательным.