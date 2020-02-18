Паттинсон признался, что был в шоке, получив роль красавчика

Роберт Паттинсон, которого ранее признали самым красивым мужчиной в мире, порассуждал о своей привлекательности в интервью изданию Allure. Британский актер признался, что ему кажется странным присвоенный ему статус:
Я никогда не стремился к ролям красавчиков, потому что всегда чувствовал себя достаточно неловко, общаясь с людьми. В фильме о Гарри Поттере мой персонаж был красавчиком, и я был в шоке, что на эту роль выбрали меня. А затем в «Сумерках» был красивый-красивый Эдвард.
Паттинсон рассказал, что перед пробами ради другой работы проэпилировал тело и покрасил волосы в черный цвет. Кроме того, на тот момент он несколько месяцев постоянно пил пиво, стал «безволосым и пухлым». По словам актера, всего за несколько лет до «Сумерек» никто из его друзей и не думал, что он может выглядеть привлекательным.
Роберт Паттинсон стал самым красивым мужчиной в мире, согласно исследованию руководителя центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктора Джулиана Де Сильвы. Доктор применил к параметрам Роберта принцип золотого сечения и выяснил, что 33-летний актер на 92% близок к «идеалу». Ранее первое место принадлежало актеру Джорджу Клуни, однако он потерял лидерство в связи с возрастными изменениями пропорций лица и занял лишь пятое место по «степени идеальности».