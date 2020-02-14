Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото

Российско-турецкий сериал « Султан моего сердца », который рассказал о любви османского султана Махмуда II и дочери сотрудника посольства России Анны, закончился в 2019 году, однако зрители надеются на продолжение истории.

Знаю, вы все этого ждали. Сегодня день очень приятных встреч! Как же я люблю эти разговоры на трех языках параллельно! И, конечно, возможность повидаться с друзьями бесценна!

Поклонники предположили, что встреча актеров не случайна и на ней они обсуждали грядущее продолжение сериала. Ранее продюсеры отмечали, что собираются запустить в производство еще четыре сезона шоу. Однако официального подтверждения того, что продолжение действительно покажут на ТВ, пока нет.