Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото

Российско-турецкий сериал «Султан моего сердца», который рассказал о любви османского султана Махмуда II и дочери сотрудника посольства России Анны, закончился в 2019 году, однако зрители надеются на продолжение истории.
Свежий повод поклонникам шоу дала встреча исполнителей главных ролей — Александры Никифоровой и Али Эрсана Дуру. Артисты вместе поужинали в одном из ресторанов Стамбула и поделились совместыми фото в соцсети.
Александра отметила:
Знаю, вы все этого ждали. Сегодня день очень приятных встреч! Как же я люблю эти разговоры на трех языках параллельно! И, конечно, возможность повидаться с друзьями бесценна!
Поклонники предположили, что встреча актеров не случайна и на ней они обсуждали грядущее продолжение сериала. Ранее продюсеры отмечали, что собираются запустить в производство еще четыре сезона шоу. Однако официального подтверждения того, что продолжение действительно покажут на ТВ, пока нет.
Любопытно, что сериал, снискавший большую популярность в России, в Турции, напротив, провалился.