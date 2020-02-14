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14 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Звезды «Султана моего сердца» взволновали совместным фото

Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру встретились и обнадежили фанатов

Российско-турецкий сериал «Султан моего сердца», который рассказал о любви османского султана Махмуда II и дочери сотрудника посольства России Анны, закончился в 2019 году, однако зрители надеются на продолжение истории.

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Свежий повод поклонникам шоу дала встреча исполнителей главных ролей — Александры Никифоровой и Али Эрсана Дуру. Артисты вместе поужинали в одном из ресторанов Стамбула и поделились совместыми фото в соцсети.

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Александра отметила:

Знаю, вы все этого ждали. Сегодня день очень приятных встреч! Как же я люблю эти разговоры на трех языках параллельно! И, конечно, возможность повидаться с друзьями бесценна!
Александра Никифорова

Поклонники предположили, что встреча актеров не случайна и на ней они обсуждали грядущее продолжение сериала. Ранее продюсеры отмечали, что собираются запустить в производство еще четыре сезона шоу. Однако официального подтверждения того, что продолжение действительно покажут на ТВ, пока нет.

Любопытно, что сериал, снискавший большую популярность в России, в Турции, напротив, провалился.

Али Эрсан Дуру — султан наших сердец
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Султан моего сердца
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