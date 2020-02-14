Появились первые кадры со съемок «Битвы престолов» с Самбурской

В Подмосковье начались съемки шоу «Битва престолов» от создателя проектов «Моя семья», «Окна» и «Дом 2» Валерия Комиссарова. Ведущими выступят актриса Настасья Самбурская, блогер Дарья Зотеева и голограмма звезды кино Людмилы Гурченко.
Съемочную площадку посетили репортеры и осмотрели территорию. Комиссаров продемонстрировал журналистам роскошные королевские покои, уютные палаты для знати и простые каморки для остальных подданных, которые, к слову, будут иметь возможность высказать в лицо своим избранным правителям все, что о них думают, не опасаясь последствий, — именно для этих целей предназначена Башня Правды.
По словам организаторов, кастинг в новое шоу шел с ажиотажем: было получено около 10 тысяч заявок от желающих принять участие. Трансляция «Битвы престолов» начнется на видеосервисе Megogo 14 февраля 2020 года.