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14 февраля 2020, 7 ДнейфоторепортажСъемки

Появились первые кадры со съемок «Битвы престолов» с Самбурской

Согласно идее шоу, каждый из участников имеет шанс возглавить королевство
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11
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11
фотографий

В Подмосковье начались съемки шоу «Битва престолов» от создателя проектов «Моя семья», «Окна» и «Дом 2» Валерия Комиссарова. Ведущими выступят актриса Настасья Самбурская, блогер Дарья Зотеева и голограмма звезды кино Людмилы Гурченко.

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По правилам проекта, участники делятся на две команды, каждая из которых еженедельно выбирает короля и королеву. Избранные монархи получают жалование и наслаждаются роскошью. Однако у каждого из подданных есть возможность свергнуть власть и занять трон.

Съемочную площадку посетили репортеры и осмотрели территорию. Комиссаров продемонстрировал журналистам роскошные королевские покои, уютные палаты для знати и простые каморки для остальных подданных, которые, к слову, будут иметь возможность высказать в лицо своим избранным правителям все, что о них думают, не опасаясь последствий, — именно для этих целей предназначена Башня Правды.

По словам организаторов, кастинг в новое шоу шел с ажиотажем: было получено около 10 тысяч заявок от желающих принять участие. Трансляция «Битвы престолов» начнется на видеосервисе Megogo 14 февраля 2020 года.

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