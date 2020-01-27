Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу

Участники костюмированного шоу разделятся на два «королевства», будут жить под прицелом камер в декорациях Средневековья и выбирать себе правителей. Королям и королевам, согласно правилам, положено ежемесячное жалованье: миллион рублей в месяц. Однако лидерам придется не только грамотно выстраивать управление подданными, но и быть внимательными к потенциальным конкурентам. В качестве ведущих вместе с цифровой копией Гурченко также выступят звезда «Универа» Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева.