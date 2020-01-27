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27 января 2020, Кино Mail.ruновость

Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу

Образ легендарной актрисы планируют использовать в новом проекте «Битва престолов»
Людмила Гурченко | Источник: Legion-Media.ru

Компьютерный образ актрисы Людмилы Гурченко, которая ушла из жизни в 2011 году, хотят использовать создатели нового реалити-шоу «Битва престолов». Это проект Валерия Комиссарова, автора и продюсера телепроектов «Моя семья», «Окна» и «Дом 2», пишет журнал StarHit.

Участники костюмированного шоу разделятся на два «королевства», будут жить под прицелом камер в декорациях Средневековья и выбирать себе правителей. Королям и королевам, согласно правилам, положено ежемесячное жалованье: миллион рублей в месяц. Однако лидерам придется не только грамотно выстраивать управление подданными, но и быть внимательными к потенциальным конкурентам. В качестве ведущих вместе с цифровой копией Гурченко также выступят звезда «Универа» Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева.

Вдовец Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин, отметил, что создатели телешоу уже обращались к нему. Он прокомментировал новость «Вечерней Москве»:

Мне даже самому интересно, как они воссоздадут Люсю с помощью 3D-формата. Очень хочется верить, что это будет похоже, узнаваемо.

Людмила Марковна Гурченко родилась в 1935 году. Она снималась в фильмах «Карнавальная ночь», «Человек ниоткуда», «Вокзал для двоих», «Старые клячи», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любовь и голуби» и «Любимая женщина механика Гаврилова». В 1983 году Гурченко было присвоено звание народной артистки СССР. Скончалась актриса 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет.

Премьера шоу «Битва престолов» ожидается на видеосервисе MEGOGO в середине февраля.

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