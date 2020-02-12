Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона

Опубликованы постер и первые кадры из будущего фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», на создание которого режиссера вдохновил журнал The New Yorker.
Действие комедийной мелодрамы развернется в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Билл Мюррей воплотит на экране редактора «Французского диспетчера», а сотрудников и авторов сыграют Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Гриффин Данн.
Тимоти Шаламе появится в роли студента-революционера, Бенисио Дель Торо — заключенного художника, а Эдриан Броуди — арт-дилера. Другие роли в фильме исполняют Сирша Ронан, Уиллем Дефо, Джеффри Райт, Фрэнсис МакДорманд, Кристоф Вальц.
Ожидается, что «Французский диспетчер» выйдет в прокат летом 2020 года.