Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона

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Опубликованы постер и первые кадры из будущего фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», на создание которого режиссера вдохновил журнал The New Yorker.

Действие комедийной мелодрамы развернется в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Билл Мюррей воплотит на экране редактора «Французского диспетчера», а сотрудников и авторов сыграют Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Гриффин Данн.