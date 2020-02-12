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12 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Мосс, Суинтон, Мюррей на первых кадрах нового фильма Андерсона

«Французский диспетчер» выйдет на экраны летом 2020 года
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Опубликованы постер и первые кадры из будущего фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», на создание которого режиссера вдохновил журнал The New Yorker.

Действие комедийной мелодрамы развернется в XX веке во французском отделении вымышленной американской газеты. Билл Мюррей воплотит на экране редактора «Французского диспетчера», а сотрудников и авторов сыграют Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Гриффин Данн.

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Тимоти Шаламе на постере к фильму «Французский диспетчер»

Тимоти Шаламе появится в роли студента-революционера, Бенисио Дель Торо — заключенного художника, а Эдриан Броуди — арт-дилера. Другие роли в фильме исполняют Сирша Ронан, Уиллем Дефо, Джеффри Райт, Фрэнсис МакДорманд, Кристоф Вальц.

Ожидается, что «Французский диспетчер» выйдет в прокат летом 2020 года.

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