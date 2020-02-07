Звезда «Друзей» завел инстаграм

50-летний Мэттью Перри, который в последние годы почти превратился в затворника, завел страницу в инстаграме. Несмотря на то, что актер пока не опубликовал ни одного поста или фотографии, на его аккаунт подписалось 1,7 млн человек (на момент написания заметки), а сам он стал фолловером коллег по «Друзьям»: Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана.
Звезды ситкома радостно поприветствовали Перри в соцсети. Кудроу, в частности, выложила в личном микроблоге архивное фото с актером и подписала его так:
Наконец-то! Ура! Не верю своим глазам, мои глаза! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью Перри. Друзья на всю жизнь!
В свою очередь, Энистон, которая зарегистрировалась в инстаграме всего на три месяца раньше, пошутила в комментарии к снимку:
Оу, Мэтти! Ты не мог подождать еще дольше?
«Друзья» выходили в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Сериал стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу и остается таким по сей день. Звезды телешоу до сих пор общаются — они часто встречаются на съемках и вечеринках.
Отметим, что помимо «Друзей», Перри снимался в таких сериалах, как «Правильная жена», «Странная парочка», и фильмах «Танго втроем», «Девять ярдов» и его продолжении «Десять ярдов», «Папе снова 17», «Мошенники» и других лентах. Артист появлялся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Клиника» и участвовал в озвучании эпизода «Симпсонов».