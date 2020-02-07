Звезда «Друзей» завел инстаграм

Звезды ситкома радостно поприветствовали Перри в соцсети. Кудроу, в частности, выложила в личном микроблоге архивное фото с актером и подписала его так:

В свою очередь, Энистон, которая зарегистрировалась в инстаграме всего на три месяца раньше, пошутила в комментарии к снимку:

«Друзья» выходили в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Сериал стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу и остается таким по сей день. Звезды телешоу до сих пор общаются — они часто встречаются на съемках и вечеринках.