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7 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Друзей» завел инстаграм

Коллеги по сериалу тепло поприветствовали Мэттью Перри в сети
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

50-летний Мэттью Перри, который в последние годы почти превратился в затворника, завел страницу в инстаграме. Несмотря на то, что актер пока не опубликовал ни одного поста или фотографии, на его аккаунт подписалось 1,7 млн человек (на момент написания заметки), а сам он стал фолловером коллег по «Друзьям»: Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезды ситкома радостно поприветствовали Перри в соцсети. Кудроу, в частности, выложила в личном микроблоге архивное фото с актером и подписала его так:

Наконец-то! Ура! Не верю своим глазам, мои глаза! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью Перри. Друзья на всю жизнь!
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В свою очередь, Энистон, которая зарегистрировалась в инстаграме всего на три месяца раньше, пошутила в комментарии к снимку:

Оу, Мэтти! Ты не мог подождать еще дольше?

«Друзья» выходили в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке. Сериал стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу и остается таким по сей день. Звезды телешоу до сих пор общаются — они часто встречаются на съемках и вечеринках.

Отметим, что помимо «Друзей», Перри снимался в таких сериалах, как «Правильная жена», «Странная парочка», и фильмах «Танго втроем», «Девять ярдов» и его продолжении «Десять ярдов», «Папе снова 17», «Мошенники» и других лентах. Артист появлялся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Клиника» и участвовал в озвучании эпизода «Симпсонов».

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Matthew Perry
299 р.
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