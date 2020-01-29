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29 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»

Нашумевший сериал о роскошной столичной жизни получил продолжение
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49
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В Москве состоялись презентация и закрытая премьера нового сезона сериала «Содержанки». Рассказали критикам и журналистам о своей новой работе, а позже блеснули на красной дорожке режиссер Дарья Жук, шоураннер Константин Богомолов, которого поддержала на показе Ксения Собчак, и исполнители ключевых ролей: Ольга Сутулова, Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Александр Кузнецов, Марина Зудина, Сабина Ахмедова, Александра Ребенок, Александра Ревенко, Ирина Старшенбаум.

Гостями премьеры стали Павел Табаков, Аглая Тарасова, Светлана Устинова, Светлана Бондарчук, Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Маруся Зыкова, Никита Ефремов и другие.

Напомним, драма «Содержанки» стартовала в марте 2019 года.

По сюжету молодая и амбициозная художница приезжает из провинции в Москву, где мечтает начать новую красивую жизнь. Но в городе больших денег, светских раутов и опасных интриг с ней случается загадочное происшествие, которое меняет жизнь.

Режиссером первого сезона был Богомолов, однако продолжение сериала снимала Жук. Второй сезон начнут показывать 30 января на видеосервисе Start.

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