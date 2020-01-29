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29 января 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым

Звезды посетили показ триллера Сарика и Гевонда Андреасянов «Кома»
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фантастического триллера «Кома». Ленту представили режиссер Никита Аргунов, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, а также актеры Риналь Мухаметов, Константин Лавроненко, Антон Пампушный и другие.

Гостями показа стали Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Михаил Галустян, Юлия Паршута, Евгения Малахова, Сергей Филин, Нателла Крапивина, Денис Косяков.

«Кома» рассказывает о талантливом архитекторе, который после аварии оказывается в странном мире, лишь частично похожем на реальность. Этот мир существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам живет пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В картине также снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Евгения Каратыгина.

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Во время загрузки произошла ошибка.

В широкий прокат «Кома» выйдет 30 января.

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