Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фантастического триллера «Кома». Ленту представили режиссер Никита Аргунов, продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны, а также актеры Риналь Мухаметов, Константин Лавроненко, Антон Пампушный и другие.
Гостями показа стали Кристина Асмус, Ирина Безрукова, Михаил Галустян, Юлия Паршута, Евгения Малахова, Сергей Филин, Нателла Крапивина, Денис Косяков.
«Кома» рассказывает о талантливом архитекторе, который после аварии оказывается в странном мире, лишь частично похожем на реальность. Этот мир существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам живет пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В картине также снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Евгения Каратыгина.
В широкий прокат «Кома» выйдет 30 января.