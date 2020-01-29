Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым

«Кома» рассказывает о талантливом архитекторе, который после аварии оказывается в странном мире, лишь частично похожем на реальность. Этот мир существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам живет пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир и осознать его по-новому, поняв, что такое кома на самом деле. В картине также снялись Милош Бикович, Любовь Аксенова, Антон Пампушный, Евгения Каратыгина.