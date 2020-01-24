Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей

Подписчиков в социальных сетюшках стало сразу больше. Конечно, это девочки Егора пришли. Я смотрю — господи, сколько сообщений. Открываю, а там, значит: «Умри», то, се. Там такие сообщения... И я думаю — кто же это пишет? Захожу на страницу, а там котенок с голубыми глазами, 11 лет. И я понимаю, что просто у нее любовь. У нее просто разбито сердце сейчас.