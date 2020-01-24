Актриса, сыгравшая возлюбленную Крида, столкнулась с травлей

Юлия Александрова, снявшаяся вместе с Егором Кридом в романтической комедии «(Не)идеальный мужчина», призналась, что после выхода фильма ей пришлось столкнуться с ревностью со стороны фанаток певца. Об этом актриса рассказала в передаче Федора Бондарчука «Кино в деталях»:
Подписчиков в социальных сетюшках стало сразу больше. Конечно, это девочки Егора пришли. Я смотрю — господи, сколько сообщений. Открываю, а там, значит: «Умри», то, се. Там такие сообщения... И я думаю — кто же это пишет? Захожу на страницу, а там котенок с голубыми глазами, 11 лет. И я понимаю, что просто у нее любовь. У нее просто разбито сердце сейчас.
По словам актрисы, получив такие сообщения, она постаралась успокоить фанатку Крида, ответив ей, что «Егор любит только своих поклонников». «Началась вторая волна — потом было 38 сообщений о том, какая я прекрасная, какая я хорошая», — отметила Юлия.
Отметим, что для певца Егора Крида роль в фильме с Александровой стала первой большой работой в кино.
«(Не)идеальный мужчина» — фильм Марюса Вайсберга о недалеком будущем, в котором место рядом с людьми заняли роботы. Героиня Александровой влюбляется в бракованного робота (Крид) и покупает его. Однако она не знает, что робот способен отзеркаливать сомнения и подозрения своей хозяйки.
Ключевые роли в фильме также исполнили Алика Смехова, Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина. Фильм «(Не)идеальный мужчина» вышел в прокат 16 января.