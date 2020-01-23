Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. В московском Доме кино прошла церемония награждения обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». В главной номинации «Лучший фильм» победила картина Кантемира Балагова «Дылда» о двух фронтовичках, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе. Драма Кантемира Балагова также была отмечена призами за лучшую режиссерскую, операторскую работу и лучшую работу художника. Сергей Иванов, художник фильма, сказал, получая награду:

Лучшие актеры

Награду за лучшую главную мужскую роль получил Алексей Агранович («Юморист», режиссер Михаил Идов). Также в номинации «Лучшая мужская роль» критики решили отметить «Белым слоном» Алексея Верткова («Воскресенье»).

Для меня большая честь, что я номинирован и что именно кинокритики эту работу заметили и отметили из большого количества серьезных работ, которые были в этом году. Алексей Агранович

Награду за главную женскую роль получила Елена Сусанина, сыгравшая в фильме «Керосин». За лучшую женскую роль второго плана отмечена Наталья Тенякова, снявшаяся в картине Андрея Смирнова «Француз», за мужскую — Александр Балуев, за работу в том же фильме.

Другие награды

Лучшей в анимации стала картина Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», которая была включена в шорт-лист фильмов, выдвинутых на премию «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Лучшим документальным фильмом назвали ленту Алексея Федорченко «Кино эпохи времен», а фильмом-дебютом — созданный под художественным руководством Александра Сокурова фильм «Мальчик русский» Александра Золотухина. В номинации «Лучший сценарий» победил фильм «Керосин» Юсупа Разыкова, лента также была отмечена наградой за лучшую музыку.

Кроме того, Александр Сокуров был удостоен специальной премии имени бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков Мирона Черненко (1931—2004) «За честь и достоинство», однако не смог присутствовать на церемонии. Поэтому награду за него получил Золотухин, зачитавший со сцены благодарственное обращение Сокурова.