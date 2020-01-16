Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков в беседе с РИА «Новости» возмутился тем фактом, что картину российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» не включили в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Машков отметил:

Я не знаю, почему они ее «прокатили». Безобразие. Просто безобразие. Владимир Машков

Своим мнением поделился с журналистами также режиссер Никита Михалков. По его словам, российский фильм не смог претендовать на награду Американской киноакадемии по политическим причинам.

«Оскаровская ситуация настолько изменилась, что значение имеет не художественное произведение, а политическая конъюнктура. Поэтому тут оценивать, в общем-то, нечего», — заявил постановщик. Его брат, режиссер Андрей Кончаловский, добавил, что не разбирается, «что попадает на «Оскар», и в целом премия его не интересует.

«Дылда» рассказывает историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг и внутри них — руины. Фильм получил две награды на Каннском кинофестивале, а также ряд других престижных международных призов. Лента попала в шорт-лист претендентов на «Оскар», однако войти в номинацию ей в итоге не удалось.