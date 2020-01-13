Кто должен победить на «Оскаре 2020»: голосуй за своих фаворитов

13 января американская Академия киноискусства огласила список номинантов самой престижной кинематографической награды — среди претендентов на «Оскар 2020» в этот раз много знаковых имен и нашумевших фильмов, от «Джокера» с Хоакином Фениксом до «Однажды в... Голливуде» Тарантино. Очевидно, киноакадемикам в этом году придется непросто, поэтому предлагаем вам почувствовать себя немного на их месте — выбрать собственных победителей предстоящего «Оскара», проголосовав за своих фаворитов в четырех ключевых номинациях. Подробнее ознакомиться с номинантами премии можно здесь.