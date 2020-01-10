Астролог шоу «Давай поженимся!» пришла в «Модный приговор»

Астролог и соведущая ток-шоу «Давай поженимся!», 45-летняя Василиса Володина, приняла участие в съемках телепередачи «Модный приговор». Об этом она сообщила в инстаграме, опубликовав снимок с «обвинителем» шоу Эвелиной Хромченко.
Я сделала один-единственный прогноз на 2020-й год по знакам Зодиака и озвучила его в программе «Модный приговор». Смотрите и не говорите, что не видели! <…> Очень люблю эту программу в целом и безмерно уважаю безупречную Эвелину Хромченко в частности.
В новом выпуске Володина заменила на посту «защитницы» Надежду Бабкину, сообщает «7 Дней». Кроме того, астролог преобразилась для шоу, сменив привычный романтичный образ на деловой: стилисты подобрали для Василисы яркий брючный костюм и сделали ей дерзкую прическу.
«Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. «Подсудимые» сначала дефилируют по подиуму в одежде, которую сами себе подобрали, затем переодеваются по совету профессиональных стилистов.
В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, однако из-за плотного графика артистке нередко приходится покидать свой пост. Тогда ее место занимают приглашенные звезды.
Выпуск шоу с Василисой Володиной выйдет в эфир «Первого канала» 10 января.