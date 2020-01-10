Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Когда кончаются «Елки»: 30 новых комедий для веселых каникул
30 фильмов
Наше хорошее кино: 30 российских фильмов для киноманов
10 фильмов
Авада кедавра: весь «Гарри Поттер» онлайн
50 фильмов
От «Джокера» до Тарантино: 50 лучших фильмов 2019 года
50 фильмов
Отличные фильмы последних лет, которые вы могли пропустить
20 сериалов
Бурунов, Петров и знахарь: 20 хороших российских сериалов 2019
7 сериалов
Снежные сериалы для соскучившихся по зиме
11 сериалов
Пора в отпуск: 11 вдохновляющих тревел-шоу
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
10 января 2020, Кино Mail.ruновость

Астролог шоу «Давай поженимся!» пришла в «Модный приговор»

Василиса Володина удивила новым образом и заменила Надежду Бабкину
Во время загрузки произошла ошибка.

Астролог и соведущая ток-шоу «Давай поженимся!», 45-летняя Василиса Володина, приняла участие в съемках телепередачи «Модный приговор». Об этом она сообщила в инстаграме, опубликовав снимок с «обвинителем» шоу Эвелиной Хромченко.

Новость
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Я сделала один-единственный прогноз на 2020-й год по знакам Зодиака и озвучила его в программе «Модный приговор». Смотрите и не говорите, что не видели! <…> Очень люблю эту программу в целом и безмерно уважаю безупречную Эвелину Хромченко в частности.
Василиса Володина

В новом выпуске Володина заменила на посту «защитницы» Надежду Бабкину, сообщает «7 Дней». Кроме того, астролог преобразилась для шоу, сменив привычный романтичный образ на деловой: стилисты подобрали для Василисы яркий брючный костюм и сделали ей дерзкую прическу.

«Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. «Подсудимые» сначала дефилируют по подиуму в одежде, которую сами себе подобрали, затем переодеваются по совету профессиональных стилистов.

В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, однако из-за плотного графика артистке нередко приходится покидать свой пост. Тогда ее место занимают приглашенные звезды.

Выпуск шоу с Василисой Володиной выйдет в эфир «Первого канала» 10 января.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Василиса Володина
Эвелина Хромченко
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Модный приговор
Давай поженимся!
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Киркоров пришел в «Модный приговор» с детьми и отцом
Дмитрий Харатьян спустя 36 лет вернулся к роли следователя
Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой
Актер года Петров и загадочный Паттинсон: новости недели
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Холли Берри с синяком под глазом появилась на съемках фильма
46-летняя Порошина станет бабушкой в продолжении «Родителей»
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
70-летняя Мэрил Стрип на съемках мюзикла: первые фото с площадки
Свадьба, Кяро, современное искусство: как снимают «Нюхача 4»
Светлана Иванова на съемках нового фильма: первые кадры
Ургант с женой поддержали Мартиросяна на его стендап-шоу
Банщикова приступила к съемкам в пятом сезоне «Ищейки»
Пегова стала брюнеткой ради новой роли
Иванова в декрете, Лядова в хорроре: киноновости недели
Режиссер показала съемки новых серий «Ничто не случается дважды»
Иванова и ребенок: фото со съемок «Теста на беременность 2»
Жена Прилучного показала «беременный» живот на съемках
Аксенова и Паль впервые снимаются вместе: фото с площадки
Съемки фильма «При жизни» перенесли из-за инсульта Катрин Денев
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе
Сябитовой понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
Звезда «Сибирского цирюльника» сыграет в «Ходячих мертвецах»
Голый энтузиазм Лопез и «Казнь» Чикатило: киноновости недели
Аверин и Яковлева воссоединились на съемках «Склифосовского»
Холли Берри получила травму на съемках
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Фанни Ардан увидела Третьяковку и показала «Прекрасную эпоху»
Создатели «Льда 2» просят у Фонда кино 75 млн руб. на досъемку
СМИ: выход продолжения «Мажора» откладывается
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Вилкова и Панова на съемках продолжения «Шифра»: фото с площадки
Прилучный и сын Нагиева снимаются вместе в новом фильме
Шарлиз Терон носила на лице протезы на съемках фильма «Скандал»
Ретро-Боярская и робот Крид: киноновости недели
Бывшая жена Татума снимается беременной в сериале про танцы
Обещавший больше не худеть Кристиан Бэйл сбросил 18 кг ради роли
Елизавета Боярская удивила неожиданным образом на съемках
Новости
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Бузова представила нового ведущего «Дома 2»
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
Фильмы про Алису Селезневу переснимут создатели «Вторжения»
Опубликованы первые снимки Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
«Золотой глобус 2020»: все победители премии
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
Сказочке конец: сериалы, с которыми мы попрощались в 2019-м
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
Песня Лютика и еще 5 самых смешных мемов 2019-го из кино
Батрутдинов вслед за Бузовой не выбрал никого в финале реалити
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Петрову заплатите чеканной монетой: киноновости недели
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Туман и девушки в купальниках: как снимают хоррор «Бывшая»
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
Климова винит актерскую профессию за неудачи в личной жизни
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Умерла автор песни из «Друзей»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Молодожены выбрали общую фамилию, подбросив на свадьбе монетку Влюбленные оригинально подошли к решению этого вопроса
Популярные темы на «Детях»
Один дома. Со скольки? 236
По следам темы -должны ли родители 199
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия 177
Как отучить ребенка от кровати родителей? 147
Леди
Завидные холостяки России 40+ Листай нашу галерею и смотри на этих зрелых красавцев!
Здоровье
В Керчи мануальный терапевт сломал шею пациентке Проводится проверка.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь