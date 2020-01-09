BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»

Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Волшебным зверям из серии фильмов «Фантастические твари», снятых по книгам и сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety. Над проектом будет работать телеканал BBC вместе со студией Warner Bros., которая выпускает франшизу.

Рабочее название нового шоу — «Фантастические твари: естественная история» (в оригинале — Fantastic Beasts: A Natural History), оно будет исследовать происхождение и истории мифических существ в связи с животными, которые существуют на нашей планете. Ведущим проекта станет британский актер и писатель Стивен Фрай, ранее озвучивавший аудиокниги о Гарри Поттере.

Производители программы сотрудничают с Музеем естественной истории Лондона. Последний готовит выставку «Фантастические твари: чудо природы», цель которой с помощью существ из вселенной «Гарри Поттера» рассказать о реальных животных.

В телешоу планириуют объединить кадры из архива отдела естественной истории BBC и сцены из фильмов. Таким образом создатели проекта хотят показать, насколько тесно связаны реальные животные, мифологические существа и звери волшебного мира.