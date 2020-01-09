BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Волшебным зверям из серии фильмов «Фантастические твари», снятых по книгам и сценариям Джоан Роулинг, посвятят новое телешоу, сообщает Variety. Над проектом будет работать телеканал BBC вместе со студией Warner Bros., которая выпускает франшизу.
Рабочее название нового шоу — «Фантастические твари: естественная история» (в оригинале — Fantastic Beasts: A Natural History), оно будет исследовать происхождение и истории мифических существ в связи с животными, которые существуют на нашей планете. Ведущим проекта станет британский актер и писатель Стивен Фрай, ранее озвучивавший аудиокниги о Гарри Поттере.
Производители программы сотрудничают с Музеем естественной истории Лондона. Последний готовит выставку «Фантастические твари: чудо природы», цель которой с помощью существ из вселенной «Гарри Поттера» рассказать о реальных животных.
Отметим, что первый фильм из серии о волшебных существах, картина «Фантастические твари и где они обитают», вышел на экраны в 2016 году, второй — лента «Фантастические твари: Преступления Грин-Де-Вальда» — в 2018-м. Планируется, что всего зрители увидят пять фильмов, которые представляют собой приквелы истории о Гарри Поттере. События саги разворачиваются в начале XX века. В фильмах снимаются Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер. Режиссер франшизы — Дэвид Йейтс. В настоящее время идет работа над третьим фильмом серии, премьера которого состоится 12 ноября 2021 года.
О дате выхода нового шоу пока не сообщается.