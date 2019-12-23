Леонардо ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу. Говоря о том, что о съемках в фильме «Выживший», актер расскзаал Deadline:
Я не буду в красках рассказывать вам о том, что сниматься было тяжело. Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем.
ДиКаприо добавил, что дело в том, что многие знаменитости мечают об «обычной» жизни. Он отметил: «В то же время ты хочешь, чтобы у тебя была реальная жизнь, которая бы помогала развиваться как артисту, ты жаждешь ощущения "нормальности". Вот и все». Вернувшись к теме «Выжившего», актер подчеркнул также, что опыт съемок и промо фильма был «утомляющим».
45-летний Леонардо ДиКаприо — американский актер и продюсер. Он снимался в фильмах «Титаник», «Однажды... в Голливуде», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Джанго освобожденный» и других. Актер — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».