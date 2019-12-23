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23 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Лауреат премии «Оскар» заявил, что звездам кино очень повезло
Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Леонардо ДиКаприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу. Говоря о том, что о съемках в фильме «Выживший», актер расскзаал Deadline:

Я не буду в красках рассказывать вам о том, что сниматься было тяжело. Меня тошнит, когда я слышу о том, как тяжело работать в киноиндустрии. Да, меня тошнит, потому что нам безумно повезло делать то, что мы делаем.
Леонардо ДиКаприо

ДиКаприо добавил, что дело в том, что многие знаменитости мечают об «обычной» жизни. Он отметил: «В то же время ты хочешь, чтобы у тебя была реальная жизнь, которая бы помогала развиваться как артисту, ты жаждешь ощущения "нормальности". Вот и все». Вернувшись к теме «Выжившего», актер подчеркнул также, что опыт съемок и промо фильма был «утомляющим».

45-летний Леонардо ДиКаприо — американский актер и продюсер. Он снимался в фильмах «Титаник», «Однажды... в Голливуде», «Волк с Уолл-стрит», «Великий Гэтсби», «Джанго освобожденный» и других. Актер — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус».

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79 р.
Выживший
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