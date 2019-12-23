Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой

Алла Пугачева и Максим Галкин стали приглашенными звездами новогоднего выпуска шоу Насти Ивлеевой, которое выходит на ее интернет-канале. Телеведущая и блогер опубликовала тизер в инстаграме.
Не вдаваясь в подробности в подписи к видеоролику, Ивлеева заинтриговала подписчиков:
Новогодняя премьера! Скоро! Ой, что будет!
На своей странице в инстаграме анонсировал появление в шоу и Максим Галкин. «Это будет что-то с чем-то!» — написал он.
В тизере можно заметить других звезд — в частности, Александра Ревву. Дата премьеры новогоднего выпуска пока не сообщается.
Настя Ивлеева — актриса, блогер и ведущая. На ее счету главная роль в телесериале «Туристическая полиция» и работа в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения 2». Кроме того, Ивлеева вела трэвел-шоу «Орел и решка».