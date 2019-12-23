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23 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

Пугачева и Галкин снялись в новогоднем выпуске шоу Ивлеевой

Популярная телеведущая анонсировала новый эпизод своей передачи, в котором появились звездные гости

Алла Пугачева и Максим Галкин стали приглашенными звездами новогоднего выпуска шоу Насти Ивлеевой, которое выходит на ее интернет-канале. Телеведущая и блогер опубликовала тизер в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

 Не вдаваясь в подробности в подписи к видеоролику, Ивлеева заинтриговала подписчиков:

Новогодняя премьера! Скоро! Ой, что будет!
Анастасия Ивлеева

На своей странице в инстаграме анонсировал появление в шоу и Максим Галкин. «Это будет что-то с чем-то!» — написал он. 

В тизере можно заметить других звезд — в частности, Александра Ревву. Дата премьеры новогоднего выпуска пока не сообщается.

Настя Ивлеева — актриса, блогер и ведущая. На ее счету главная роль в телесериале «Туристическая полиция» и работа в комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения 2». Кроме того, Ивлеева вела трэвел-шоу «Орел и решка».

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