Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве

В центре сюжета комедии — типичный представитель «золотой молодежи» по имени Гриша, который из-за своей безответственности рискует попасть за решетку.

Чтобы проучить сына, отец-олигарх вместе с другом-психологом воссоздает в заброшенной деревне атмосферу России XIX века и подстраивает для Гриши аварию, после которой тот якобы переносится в прошлое и становится холопом. В действительности же его окружают актеры, участники психологического эксперимента.