Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера комедии «Холоп», которую представили режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Мария Миронова, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и другие.
Выход картины поддержали Кристина Асмус, Светлана Ходченкова, Агния Кузнецова, Екатерина Волкова, Константин Крюков, Любовь Тихомирова, Анна Чурина, жена Гарика Мартиросяна Жанна, режиссеры Роман Прыгунов, Александр Котт. Также премьеру посетили жена Клима Шипенко Софья и дочь Клементина, сын Марии Мироновой Андрей Миронов-Удалов, жена Ивана Охлобыстина Оксана Арбузова и их дети.
В центре сюжета комедии — типичный представитель «золотой молодежи» по имени Гриша, который из-за своей безответственности рискует попасть за решетку.
Чтобы проучить сына, отец-олигарх вместе с другом-психологом воссоздает в заброшенной деревне атмосферу России XIX века и подстраивает для Гриши аварию, после которой тот якобы переносится в прошлое и становится холопом. В действительности же его окружают актеры, участники психологического эксперимента.
Другие роли в картине исполнили Кирилл Нагиев, Александр Самойленко, Софья Зайка, Азамат Мусагалиев. Ранее комедию показали в рамках Недели российского кино в Лондоне. В широкий российский прокат она выйдет 26 декабря.