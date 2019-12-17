Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу

38-летняя Ксения Собчак стала героиней юмористического шоу «Прожарка» на телеканале ТНТ4, в котором приглашенную звезду жестко высмеивают стендап-комики. Телеведущая выслушала в свой адрес множество жестких шуток, в том числе о личной жизни, скандальной свадьбе с Константином Богомоловым и об участии в реалити-шоу «Блондинка в шоколаде».
«Прожарили» Собчак победитель «Comedy Баттл» Сергей Матросов, участница шоу Stand Up Ирина Приходько, стендап-комики Филипп Воронин и Зоя Яровицына, директор ТНТ4 Гавриил Гордеев. Собчак рассказала, почему согласилась участвовать в шоу:
Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые... Я сама люблю жестко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой.
«Прожарка» — это юмористическое хейт-шоу, в котором стендап-комики упражняются в остроумии. Они жестко шутят над звездными гостями, высмеивая их личную жизнь, творчество. В конце каждого выпуска главный герой получает возможность реабилитироваться и поднимается на сцену с ответным выступлением. Гостями шоу ранее становились Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и другие звезды. Ведущий программы — стендап-комик Илья Соболев.
Выпуск «Прожарки» с Ксенией Собчак выйдет на ТНТ4 31 декабря в 23.00.