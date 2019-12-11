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11 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Терон, Кидман и Робби представили совместный фильм в Голливуде

Лента «Скандал» рассказывает о сотрудницах канала Fox News, которым пришлось уволиться из-за сексуальных домогательств
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В Лос-Анджелесе прошла премьера драмы «Скандал». На красной дорожке свою новую работу представили актеры Марго Робби, Николь Кидман, Шарлиз Терон, Ана О’Райли, Эшли Грин, Конни Бриттон, Элизабет Рем, Джон Литгоу, режиссер Джей Роуч («Знакомство с Факерами») и сценарист Чарльз Рэндольф («Любовь и другие лекарства»).

Среди гостей показа были актрисы Алисса Милано и Розанна Аркетт, а также американская певица российского происхождения Регина Спектор.

В центре фильма «Скандал» лежит история о сотрудницах канала Fox News, которым пришлось уволиться из-за сексуальных домогательств. Шарлиз Терон исполнила роль журналистки Мегин Келли, бравшей интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа, Николь Кидман воплотила на экране Гретхен Карлсон. Обе женщины ранее работали на Fox News, именно на их историях основан фильм.

Во время загрузки произошла ошибка.

В российский прокат картина выходит 13 февраля 2020 года.

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