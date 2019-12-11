Терон, Кидман и Робби представили совместный фильм в Голливуде

Среди гостей показа были актрисы Алисса Милано и Розанна Аркетт , а также американская певица российского происхождения Регина Спектор.

В центре фильма «Скандал» лежит история о сотрудницах канала Fox News, которым пришлось уволиться из-за сексуальных домогательств. Шарлиз Терон исполнила роль журналистки Мегин Келли, бравшей интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа, Николь Кидман воплотила на экране Гретхен Карлсон. Обе женщины ранее работали на Fox News, именно на их историях основан фильм.