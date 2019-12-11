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11 декабря 2019, Lenta.Ruновость

«Игра престолов» довела актера до тревожности и заикания

Джон Брэдли пожаловался на последствия съемок в популярном фэнтези-сериале
Джон Брэдли в сериале «Игра престолов»

Актер Джон Брэдли, исполнивший роль Сэмвелла Тарли в сериале «Игра престолов», начал заикаться и испытывать тревожность из-за работы над шоу. Об этом он рассказал в подкасте Blank Podcast. 31-летний артист признался, что слишком вжился в образ Сэма, который много страдал и у которого было тяжелое детство. Эти сложности отразились на манере поведения персонажа, а затем и на самом Брэдли:

Были случаи, когда я пять минут стоял в окружении других актеров и не мог ничего сказать, просто не мог выговорить ни слова, а определенные звуки сбивали меня с толку.
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По словам Брэдли, съемочная группа считала, что он просто забывает свои реплики. Некоторые думали, что он всегда ведет себя подобным образом, однако актер пояснил, что это результат тревожности, до которой его довела работа над шоу. Он пожаловался, что проблемы мешают ему на новых прослушиваниях, которые он начал посещать после окончания «Игры престолов». Актер добавил, что со временем ему стало все сложнее контролировать заикание, которое он изначально имитировал для роли.

Отметим, что Кит Харингтон, исполнивший в сериале роль Джона Сноу, также столкнулся с сильным стрессом после окончания съемок. Весной 2019-го актер лег в реабилитационную клинику, чтобы пройти курс лечения от алкоголизма и переутомления.

«Игра престолов» выходила на канале HBO с 2011 по 2019 года. В фэнтези-шоу по книгам Джорджа Р.Р. Мартина, кроме Харингтона и Брэдли, снимались Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж и другие.

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