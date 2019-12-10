4-летний участник «Лучше всех!» покорил барабанщика Джексона

Юный барабанщик из Беларуси, 4-летний Илья Барило, продемонстрировал незаурядный талант в шоу «Лучше всех!», которое ведет Максим Галкин. Мальчик удивил ведущего, телезрителей и гостей студии, исполнив ударную партию из хита Smooth Criminal Майкла Джексона не менее удачно, чем барабанщик певца, известный музыкант Джонатан Моффетт.
Галкину мальчик рассказал, что увлекается игрой на барабанах, сколько себя помнит. Первым талант у Ильи заметил его дедушка, член любительского ВИА «Шкляры» Андрей Барило, который подарил внуку барабанную установку. Ребенок с удовольствием занимался, а затем разучил и сыграл партию из песни Джексона, видеозапись которой мама мальчика опубликовала в сети.
Ролик заметил Джонатан Моффетт, который восхитился Ильей и выразил надежду на то, что сможет связаться с ним в сети. Родители ответили музыканту и пообщались с Моффеттом по видеосвязи. Американский барабанщик лично похвалил Илью и пригласил его поиграть вместе. После того как выпуск «Лучше всех!» с Барило вышел в эфир, Моффетт также разметил отрывок из передачи в своем инстаграме и отметил:
Илья становится суперзвездой в России! Я так тобой горжусь! Я люблю тебя <...>. С любовью, твой второй папа.
Шоу «Лучше всех!» выходит в эфир «Первого канала» с 2016 года. Участниками программы становятся дети от трех до двенадцати лет, которые получают возможность заявить о себе и продемонстрировать все свои умения в студии. Самый одаренный ребенок становится победителем программы.