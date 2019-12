СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена

У популярной вампирской саги «Сумерки» может появиться спин-офф: по данным зарубежной прессы, в разработке находится лента, которая, вероятно, станет приквелом истории о вампире Эдварде Каллене и девушке Белле. Согласно сведениям ресурса We Got This Covered, компания Lionsgate намерена выпустить спин-офф, посвященный становлению Каллена. События развернутся за десятилетия до действия оригинальной саги.