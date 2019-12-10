СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена

У популярной вампирской саги « Сумерки » может появиться спин-офф: по данным зарубежной прессы, в разработке находится лента, которая, вероятно, станет приквелом истории о вампире Эдварде Каллене и девушке Белле. Согласно сведениям ресурса We Got This Covered, компания Lionsgate намерена выпустить спин-офф, посвященный становлению Каллена. События развернутся за десятилетия до действия оригинальной саги.

По сюжету картин серии «Сумерки» и книг Стефани Майер, которые легли в их основу, вампиру Эдварду Каллену больше 100 лет, он живет в теле подростка и влюбляется в простую смертную Беллу Свон. Героя во всех пяти фильмах сыграл Роберт Паттинсон , его возлюбленную — Кристен Стюарт .