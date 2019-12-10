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10 декабря 2019, Кино Mail.ruновость

СМИ: у «Сумерек» появится приквел про Эдварда Каллена

Неизвестно, вернется ли к своей роли Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон в образе Эдварда Каллена в саге «Сумерки»

У популярной вампирской саги «Сумерки» может появиться спин-офф: по данным зарубежной прессы, в разработке находится лента, которая, вероятно, станет приквелом истории о вампире Эдварде Каллене и девушке Белле. Согласно сведениям ресурса We Got This Covered, компания Lionsgate намерена выпустить спин-офф, посвященный становлению Каллена. События развернутся за десятилетия до действия оригинальной саги.

По сюжету картин серии «Сумерки» и книг Стефани Майер, которые легли в их основу, вампиру Эдварду Каллену больше 100 лет, он живет в теле подростка и влюбляется в простую смертную Беллу Свон. Героя во всех пяти фильмах сыграл Роберт Паттинсон, его возлюбленную — Кристен Стюарт.

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Согласно источнику, лента, которая пока находится на ранних стадиях разработки, расскажет о времени, когда Каллен еще был человеком и, умирая от чумы, познакомился с вампиром Карлайлом. Тот, желая спасти Эдварда, обратил его в вампира и принял в свою семью. Пока неизвестно, появится ли кто-то из оригинального каста в новой картине.

Первая часть «Сумерек» вышла в 2008 году, за ней последовали «Сумерки. Сага. Новолуние», «Сумерки. Сага. Затмение», «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть I». Последняя часть, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть II», увидела свет в 2012-м.

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