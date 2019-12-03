Лопез, Турман и другие звезды на вручении Gotham Awards

В Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Gotham Awards, которой отмечают лучшие картины и сериалы года. По красной дорожке прошли режиссер Грета Гервиг, актеры Дженнифер Лопез, Ума Турман, Адам Сэндлер, Хлоя Севиньи, Констанс Ву, Джулия Стайлз, Лили Рейнхарт, Наташа Лионн, Уиллем Дефо, Уилл Феррелл, Элизабет Мосс, Джейсон Судейкис и его возлюбленная Оливия Уайлд.
Триумф «Брачной истории» и почетные награды
Главной лентой вечера оказалась драма о разводе «Брачная история» режиссера Ноа Баумбака от Netflix: она получила четыре награды, в том числе стала победителем в категории «Лучший фильм». Исполнителю главной роли Адаму Драйверу вручили приз в номинации «Лучший актер», кроме того, лента была отмечена за лучший сценарий и заработала приз зрительских симпатий. Deadline цитирует Баумбака, отметившего во время церемонии со сцены:
Мой главный спецэффект — это актеры. Я прячусь за ними. Когда я делал монтаж фильма, я чувствовал, что он больше не мой. Он принадлежит им. Это лучший подарок, который может получить режиссер.
Лора Дерн, которая также сыграла в «Брачной истории», получила почетную актерскую награду Gotham Awards. Аналогичный мужской актерский приз вручили Сэму Рокуэллу.
Другие победители
Лучшим документальным фильмом признали «Американскую фабрику», лучшим новым сериалом стало шоу «Когда они нас увидят», в аналогичной номинации, но в категории «мини-сериал» победила комедия «Пен15». Лучшей актрисой была названа Аквафина за роль в семейной драме «Прощание».
Gotham Awards вручается с 1991 года и является американской независимой кинопремией. Учреждена организацией Independent Filmmaker Project.