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2 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Критики одобрили игру Козловского в «Викингах»

Российский актер исполнил роль князя Олега в популярном канадско-ирландском сериале
Данила Козловский в сериале «Викинги»

Киевский князь Олег в исполнении российского актера Данилы Козловского появился в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги». Персонажа представили «кровожадным» и «безжалостным», пишет Metro.

Отмечается, что князь Олег заводит дружбу с одним из главных героев сериала, Иваром, которого сыграл Алекс Хег Андерсен. Критики обратили внимание на схожесть персонажей: «Они оба убили своих жен, оба врут о наличии у них сверхспособностей, оба кровожадны». По сюжету, князь Олег в первом эпизоде нового сезона демонстрирует Ивару Киев, взлетев вместе с ним над городом на «примитивном воздушном шаре».

Критики оценили игру Данилы Козловского: «Данила привносит в сериал остроумие и шарм и играет того недостающего персонажа, о необходимости которого мы раньше не подозревали».
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«Викинги» — исторический сериал, который идет с 2013 года. Шоу посвящено истории морских воинов — также известных как норманны («северяне»). Они осуществляют набеги на Британские острова. Премьера первой серии шестого сезона состоится 4 декабря.

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