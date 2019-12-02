Критики одобрили игру Козловского в «Викингах»

Данила Козловский в сериале «Викинги»

Киевский князь Олег в исполнении российского актера Данилы Козловского появился в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги». Персонажа представили «кровожадным» и «безжалостным», пишет Metro.

Отмечается, что князь Олег заводит дружбу с одним из главных героев сериала, Иваром, которого сыграл Алекс Хег Андерсен. Критики обратили внимание на схожесть персонажей: «Они оба убили своих жен, оба врут о наличии у них сверхспособностей, оба кровожадны». По сюжету, князь Олег в первом эпизоде нового сезона демонстрирует Ивару Киев, взлетев вместе с ним над городом на «примитивном воздушном шаре».

Критики оценили игру Данилы Козловского: «Данила привносит в сериал остроумие и шарм и играет того недостающего персонажа, о необходимости которого мы раньше не подозревали».

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