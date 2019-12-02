Критики одобрили игру Козловского в «Викингах»

Киевский князь Олег в исполнении российского актера Данилы Козловского появился в первом эпизоде шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги». Персонажа представили «кровожадным» и «безжалостным», пишет Metro.
Отмечается, что князь Олег заводит дружбу с одним из главных героев сериала, Иваром, которого сыграл Алекс Хег Андерсен. Критики обратили внимание на схожесть персонажей: «Они оба убили своих жен, оба врут о наличии у них сверхспособностей, оба кровожадны». По сюжету, князь Олег в первом эпизоде нового сезона демонстрирует Ивару Киев, взлетев вместе с ним над городом на «примитивном воздушном шаре».
«Викинги» — исторический сериал, который идет с 2013 года. Шоу посвящено истории морских воинов — также известных как норманны («северяне»). Они осуществляют набеги на Британские острова. Премьера первой серии шестого сезона состоится 4 декабря.