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Советские фильмы про лето и каникулы: смотреть онлайн
Покажите детям, что такое настоящее веселье — с помощью лучших советских фильмов про летние каникулы, лагерь и наше счастливое детство, когда вместо тик-тока и поп-итов мы били палками крапиву
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1
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8.2
11365
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
11365 уже оценили
СССР
/
1964
/
1 ч. 14 мин.
/
6+
комедия
семейный
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3
Рецензии
Социальная сатира на особенности хрущевской эпохи
2
Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
7.6
1472
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1472 уже оценили
СССР
/
1984
/
2 ч. 15 мин.
комедия
детский
приключения
фэнтези
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1
Трейлер
Советская комедия о приключениях двух закадычных друзей-озорников
3
Капитан Соври-голова
7.4
16
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
16 уже оценили
СССР
/
1979
/
2 ч. 6 мин.
/
6+
детский
семейный
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
Детский фильм по мотивам повестей Валерия Медведева
4
Завтрак на траве
7.3
125
оценок
IMDb
7.1
Моя оценка
0
125 уже оценили
СССР
/
1979
/
2 ч. 15 мин.
/
0+
комедия
детский
Смотреть за 1 р.
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1
Трейлер
Семейная комедия о трудовых буднях пионервожатого
5
Сто дней после детства
7.6
826
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
826 уже оценили
СССР
/
1975
/
1 ч. 34 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
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1
Трейлер
Подростковая драма о романтическом приключении советского школьника Мити Лопухина
6
До первой крови
8
25
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
25 уже оценили
СССР
/
1989
/
1 ч. 27 мин.
/
12+
драма
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Советский фильм о детской игре, зашедшей слишком далеко
7
Дубравка
7.3
201
оценка
IMDb
7.7
Моя оценка
0
201 уже оценил
СССР
/
1967
/
1 ч. 20 мин.
/
0+
семейный
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2
Рецензии
Экранизация одноименного рассказа Радия Погодина о предчувствии первой любви
8
По секрету всему свету
7.2
215
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
215 уже оценили
СССР
/
1976
/
1 ч. 59 мин.
/
0+
детский
семейный
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Хочу посмотреть
Детский фильм по мотивам книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы»
9
Пропало лето
8.9
28
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
28 уже оценили
СССР
/
1964
/
1 ч. 19 мин.
/
0+
комедия
приключения
семейный
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1
Трейлер
Семейная комедия о приключениях двух шестиклассников
10
Фантазеры
7.5
106
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
106 уже оценили
СССР
/
1965
/
1 ч. 9 мин.
/
0+
детский
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Детский фильм по мотивам одноименной повести Николая Носова
11
Тимур и его команда
6.5
327
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
327 уже оценили
СССР
/
1976
/
2 ч. 8 мин.
/
12+
приключения
семейный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Легендарный фильм по повести Аркадия Гайдара
12
Каникулы у моря
Моя оценка
0
2 уже оценили
СССР
/
1986
семейный
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1
Трейлер
Трогательная история про школьную влюбленность
13
Деревенские каникулы
Моя оценка
0
5 уже оценили
СССР
/
1969
/
27 мин.
мелодрама
детский
короткометражный
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Московская школьница приезжает на каникулы в деревню, где знакомится с местным любителем лошадей
14
Будьте готовы, Ваше Высочество!
6
38
оценок
IMDb
5.8
Моя оценка
0
38 уже оценили
СССР
/
1978
/
1 ч. 12 мин.
детский
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Детский фильм по мотивам повести Льва Кассиля
15
Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы
7.1
126
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
126 уже оценили
СССР
/
1976
/
2 ч. 13 мин.
/
6+
комедия
детский
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Детский телефильм о приключениях мальчика Алеши в сказочном королевстве шахмат
16
Смелого пуля боится
6.7
43
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
43 уже оценили
СССР
/
1970
/
1 ч. 23 мин.
/
0+
драма
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Детский военно-приключенческий фильм о подвигах маленьких пионеров
17
Лялька-Руслан и его друг Санька
6.3
62
оценки
IMDb
7.4
Моя оценка
0
62 уже оценили
СССР
/
1980
/
1 ч. 9 мин.
/
6+
драма
детский
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Детский фильм по мотивам повести Виктора Голявкина
18
Пассажир с «Экватора»
7.2
44
оценки
IMDb
6.9
Моя оценка
0
44 уже оценили
СССР
/
1970
/
1 ч. 7 мин.
/
6+
семейный
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Приключенческий фильм для детей о юном пионере, предотвратившим диверсию на теплоходе
19
Здравствуйте, дети!
IMDb
6.3
Моя оценка
0
4 уже оценили
СССР
/
1962
/
1 ч. 28 мин.
драма
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Детский художественный фильм о том, как в советском лагере отдыхали дети со всего мира
20
Тимур и его команда
7.2
252
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
252 уже оценили
СССР
/
1940
/
1 ч. 20 мин.
/
6+
приключения
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Экранизация одноименной повести Аркадия Гайдара
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