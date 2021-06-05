Советские фильмы про лето и каникулы: смотреть онлайн

Покажите детям, что такое настоящее веселье — с помощью лучших советских фильмов про летние каникулы, лагерь и наше счастливое детство, когда вместо тик-тока и поп-итов мы били палками крапиву