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Лучшие фильмы Apple TV: список

Том Хэнкс переплывает Атлантику, Тимберлейк заботится о ребенке, а Том «Человек-паук» Холланд переживает ПТСР — в подборке лучших оригинальных фильмов Apple TV+
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1
Легенда о волках
8.412
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
12 уже оценили
США, Ирландия/2020/1 ч. 40 мин.
3Трейлеры
Фэнтезийный мультфильм по мотивам ирландских мифов и легенд
2
Палмер
6.618
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
18 уже оценили
США/2021/1 ч. 50 мин.
2Трейлеры
Отсидев срок, бывшая звезда школьного футбола в исполнении Джастина Тимберлейка неожиданно для самого себя берет под опеку мальчишку, брошенного матерью
3
По наклонной
7.114
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
14 уже оценили
США/2021/2 ч. 22 мин.
2Трейлеры3Рецензии
Том Холланд в роли отставного армейского медика с ПТСР
4
Грейхаунд
7.660
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
60 уже оценили
США/2020/1 ч. 31 мин.
1Трейлер1Рецензия
Экранизация романа «Добрый пастырь» Сесила Скотта Форестера о капитане эсминца Эрнсте Краузе
5
Последняя капля
IMDb6.5
Моя оценка
0
4 уже оценили
США/2020/1 ч. 36 мин.
1Трейлер1Рецензия
Драмеди Софии Копполы о писательнице и ее богатом отце, который помогает дочери уличить ее мужа в измене
6
Банкир
6.813
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
13 уже оценили
США/2019/2 ч.
1Трейлер
Реальная история двух первых темнокожих предпринимателей в истории США
7
Дети глухих родителей
IMDb8.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2021/1 ч. 51 мин.
Драма о слышащем ребенке глухих родителей, который стал для них единственной связью с внешним миром
8
Хала
IMDb5.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2019/1 ч. 34 мин.
1Трейлер
История взросления девушки-мусульманки в стране свободных нравов
9
Кометы и метеориты: Гости из далеких миров
IMDb7.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США, Великобритания/2020/1 ч. 37 мин.
1Трейлер
Документальный фильм Вернера Херцога о влиянии метеоритов и комет на древние религии и культурные аспекты человеческого бытия
10
Королева слонов
IMDb7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Кения, Великобритания/2019/1 ч. 36 мин.
1Трейлер
Удивительная история об африканской саванне, которая населена самыми разнообразными животными, и о слонах, которые живут, любят, сопереживают и ищут свое счастье
11
Штат мальчиков
IMDb7.7
Моя оценка
0
7 уже оценили
США/2020/1 ч. 49 мин.
1Трейлер
Документальный фильм о социально-политическом эксперименте в штате Техас
12
Билли Айлиш: слегка размытый мир
IMDb7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2021/6+
1Трейлер
Документальный фильм об американской певице Билли Айлиш
13
История Beastie Boys
IMDb7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/1 ч. 59 мин.
1Трейлер
История Beastie Boys, рассказанная фронтменами группы Адамом Горовицем и Майком Даймондом
14
Искренне ваш, Брюс Спрингстин
IMDb7.4
Моя оценка
0
США/2020/1 ч. 30 мин.
1Трейлер
Документальный фильм о создании нового альбома Брюса Спрингстина «Letter To You» 2020 года
15
Убийцы цветочной луны
США/2021
Триллер Мартина Скорсезе о расследовании таинственного убийства нескольких индейцев из племени Осейджи
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