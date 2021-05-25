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Лучшие фильмы Apple TV: список
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1
Легенда о волках
8.4
12
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
,
Ирландия
/
2020
/
1 ч. 40 мин.
мультфильмы
приключения
семейный
фэнтези
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Фэнтезийный мультфильм по мотивам ирландских мифов и легенд
2
Палмер
6.6
18
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
18 уже оценили
США
/
2021
/
1 ч. 50 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Отсидев срок, бывшая звезда школьного футбола в исполнении Джастина Тимберлейка неожиданно для самого себя берет под опеку мальчишку, брошенного матерью
3
По наклонной
7.1
14
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
14 уже оценили
США
/
2021
/
2 ч. 22 мин.
драма
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
3
Рецензии
Том Холланд в роли отставного армейского медика с ПТСР
4
Грейхаунд
7.6
60
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
60 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 31 мин.
драма
боевик
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Экранизация романа «Добрый пастырь» Сесила Скотта Форестера о капитане эсминца Эрнсте Краузе
5
Последняя капля
IMDb
6.5
Моя оценка
0
4 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 36 мин.
драма
комедия
приключения
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Драмеди Софии Копполы о писательнице и ее богатом отце, который помогает дочери уличить ее мужа в измене
6
Банкир
6.8
13
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
13 уже оценили
США
/
2019
/
2 ч.
драма
биография
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Реальная история двух первых темнокожих предпринимателей в истории США
7
Дети глухих родителей
IMDb
8.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2021
/
1 ч. 51 мин.
драма
Хочу посмотреть
Драма о слышащем ребенке глухих родителей, который стал для них единственной связью с внешним миром
8
Хала
IMDb
5.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 34 мин.
драма
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История взросления девушки-мусульманки в стране свободных нравов
9
Кометы и метеориты: Гости из далеких миров
IMDb
7.0
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
,
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 37 мин.
документальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный фильм Вернера Херцога о влиянии метеоритов и комет на древние религии и культурные аспекты человеческого бытия
10
Королева слонов
IMDb
7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Кения
,
Великобритания
/
2019
/
1 ч. 36 мин.
документальный
семейный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Удивительная история об африканской саванне, которая населена самыми разнообразными животными, и о слонах, которые живут, любят, сопереживают и ищут свое счастье
11
Штат мальчиков
IMDb
7.7
Моя оценка
0
7 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 49 мин.
документальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный фильм о социально-политическом эксперименте в штате Техас
12
Билли Айлиш: слегка размытый мир
IMDb
7.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2021
/
6+
биография
документальный
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный фильм об американской певице Билли Айлиш
13
История Beastie Boys
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч. 59 мин.
биография
документальный
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История Beastie Boys, рассказанная фронтменами группы Адамом Горовицем и Майком Даймондом
14
Искренне ваш, Брюс Спрингстин
IMDb
7.4
Моя оценка
0
США
/
2020
/
1 ч. 30 мин.
биография
документальный
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Документальный фильм о создании нового альбома Брюса Спрингстина «Letter To You» 2020 года
15
Убийцы цветочной луны
США
/
2021
драма
триллер
детектив
исторический
криминал
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Триллер Мартина Скорсезе о расследовании таинственного убийства нескольких индейцев из племени Осейджи
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