2 Палмер 6.6 18

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 18 уже оценили США / 2021 / 1 ч. 50 мин. драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры Отсидев срок, бывшая звезда школьного футбола в исполнении Джастина Тимберлейка неожиданно для самого себя берет под опеку мальчишку, брошенного матерью

3 По наклонной 7.1 14

оценок IMDb6.6 Моя оценка 0 14 уже оценили США / 2021 / 2 ч. 22 мин. драма криминал Хочу посмотреть 2 Трейлеры 3 Рецензии Том Холланд в роли отставного армейского медика с ПТСР

4 Грейхаунд 7.6 60

оценок IMDb7.0 Моя оценка 0 60 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 31 мин. драма боевик исторический Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Экранизация романа «Добрый пастырь» Сесила Скотта Форестера о капитане эсминца Эрнсте Краузе

5 Последняя капля IMDb6.5 Моя оценка 0 4 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 36 мин. драма комедия приключения Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Драмеди Софии Копполы о писательнице и ее богатом отце, который помогает дочери уличить ее мужа в измене

6 Банкир 6.8 13

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 13 уже оценили США / 2019 / 2 ч. драма биография Хочу посмотреть 1 Трейлер Реальная история двух первых темнокожих предпринимателей в истории США

7 Дети глухих родителей IMDb8.0 Моя оценка 0 1 уже оценил США / 2021 / 1 ч. 51 мин. драма Хочу посмотреть Драма о слышащем ребенке глухих родителей, который стал для них единственной связью с внешним миром

8 Хала IMDb5.9 Моя оценка 0 2 уже оценили США / 2019 / 1 ч. 34 мин. драма Хочу посмотреть 1 Трейлер История взросления девушки-мусульманки в стране свободных нравов