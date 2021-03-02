Победители «Золотого глобуса 2021»

1 Земля кочевников 7.1 11

оценок IMDb7.6 Моя оценка 0 11 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 48 мин. / 18+ драма Расписание и билеты Хочу посмотреть 4 Трейлеры Удостоенная «Золотого льва» драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы, потерявшей работу и дом по вине экономического кризиса

2 Борат 2 6.8 38

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 38 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 35 мин. / 18+ комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер Саша Барон Коэн вновь перевоплощается в казахского журналиста

3 Корона 8.1 230

оценок IMDb8.7 Моя оценка 0 230 уже оценили США, Великобритания / 2016 / 52 мин. / 12+ драма исторический биография Хочу посмотреть 12 Трейлеры 2 Рецензии Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами

4 Ход королевы 9.1 927

оценок IMDb8.6 Моя оценка 0 927 уже оценили США / 2020 / 55 мин. / 16+ драма Хочу посмотреть 2 Трейлеры 2 Рецензии В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам

5 Душа 8.3 268

оценок IMDb8.1 Моя оценка 0 268 уже оценили США / 2020 / 1 ч. 40 мин. / 6+ мультфильмы Расписание и билеты Хочу посмотреть 3 Трейлеры 3 Рецензии Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю

6 Шиттс Крик 4.1 19

оценок IMDb8.5 Моя оценка 0 19 уже оценили США, Канада / 2015 / 22 мин. / 16+ комедия Хочу посмотреть 2 Трейлеры Разорившийся миллиардер Роуз вместе с семьей вынужден переехать в сельскую местность

9 Суд над чикагской семеркой 7.6 12

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 12 уже оценили США / 2020 / 2 ч. 9 мин. драма триллер исторический Хочу посмотреть 1 Трейлер История суда над семерыми полицейскими, замешанными в протестах против Вьетнамской войны в 1968 году