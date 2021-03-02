Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Годзилла, даркнет и собачки: 15 главных фильмов марта
20 фильмов
Тепла и солнца: 20 фильмов для тех, кто устал от зимы
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
20 фильмов
Мужчины тоже плачут: 20 фильмов, которые растрогают любого
30 фильмов
Солдатский юмор: 30 лучших комедий про армию
25 сериалов
25 сериалов, которые помогут понять, что у вас не все так плохо
10 сериалов
Провокаторы и психи: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
Игра в классику: 10 необычных современных телеэкранизаций
15 сериалов
И никого не стало: таинственные сериалы-триллеры из Британии
20 сериалов
Когда приуныл: сериалы, которые помогут взбодриться
Кино Mail.ruПодборки

Победители «Золотого глобуса 2021»

В США состоялась церемония вручения одной из главных кинопремий мира. Смотрите победителей «Золотого глобуса 2021» в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Земля кочевников
7.111
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
11 уже оценили
США/2020/1 ч. 48 мин./18+
Расписание и билеты
4Трейлеры
Удостоенная «Золотого льва» драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы, потерявшей работу и дом по вине экономического кризиса
2
Борат 2
6.838
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
38 уже оценили
США/2020/1 ч. 35 мин./18+
1Трейлер
Саша Барон Коэн вновь перевоплощается в казахского журналиста
3
Корона
8.1230
оценок
IMDb8.7
Моя оценка
0
230 уже оценили
США, Великобритания/2016/52 мин./12+
12Трейлеры2Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
4
Ход королевы
9.1927
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
927 уже оценили
США/2020/55 мин./16+
2Трейлеры2Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
5
Душа
8.3268
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
268 уже оценили
США/2020/1 ч. 40 мин./6+
Расписание и билеты
3Трейлеры3Рецензии
Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю
6
Шиттс Крик
4.119
оценок
IMDb8.5
Моя оценка
0
19 уже оценили
США, Канада/2015/22 мин./16+
2Трейлеры
Разорившийся миллиардер Роуз вместе с семьей вынужден переехать в сельскую местность
7
Аферистка
5.534
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
34 уже оценили
Великобритания/2020/1 ч. 58 мин./18+
Расписание и билеты
1Трейлер1Рецензия
Обаятельная и циничная женщина, наживающаяся на богатых клиентах, оказывается жертвой собственной игры
8
Мавританец
IMDb7.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
США, Великобритания/2021/2 ч. 9 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры1Рецензия
Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Бенедикт Камбербэтч в триллере о заключенном, содержавшемся в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений на протяжении 14 лет
9
Суд над чикагской семеркой
7.612
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
12 уже оценили
США/2020/2 ч. 9 мин.
1Трейлер
История суда над семерыми полицейскими, замешанными в протестах против Вьетнамской войны в 1968 году
10
Тед Лассо
874
оценки
IMDb8.7
Моя оценка
0
74 уже оценили
США, Великобритания/2020/30 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Тренер по американскому футболу переезжает в Англию, чтобы работать с местной командой, ничего не смысля в классическом футболе
11
Я знаю, что это правда
6.842
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
42 уже оценили
США/2020/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Семейная сага о жизненных путях двух братьев-близнецов, один из которых страдает шизофренией
12
Ма Рейни: Мать блюза
IMDb7.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
США/2020/1 ч. 33 мин.
1Трейлер
«Мать блюза» Ма Рейни записывается на студии в Чикаго в 1927 году и сталкивается с расовым напряжением в коллективе
13
Соединенные Штаты против Билли Холидей
IMDb6.4
Моя оценка
0
США/2021
1Трейлер
История жизни легендарной джазовой певицы Билли Холидей, которая оказалась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками
14
Иуда и черный мессия
IMDb7.7
Моя оценка
0
США/2021
2Трейлеры
История жизни Фреда Хэмптона — активиста американской радикальной организации «Черные пантеры»
15
Вся жизнь впереди
IMDb6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Италия/2020/1 ч. 34 мин.
2Трейлеры
Экранизация романа Ромена Гари об арабском мальчике-сироте, который воспитывается в домашнем приюте старой еврейки
16
Минари
5.222
оценки
IMDb7.7
Моя оценка
0
22 уже оценили
США/2020/1 ч. 55 мин./16+
2Трейлеры
Семья корейских иммигрантов пытается найти собственный путь к американской мечте
17
Голос перемен
IMDb7.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Великобритания/2020/1 ч. /16+
2Трейлеры
История борьбы угнетаемых чернокожих жителей Лондона за свои права с конца 60-х по начало 90-х годов
Другие подборки
15 фильмов
Годзилла, даркнет и собачки: 15 главных фильмов марта
13 сериалов
Вампиры, Чикатило и немного Marvel: 13 новых сериалов весны
20 фильмов
Тепла и солнца: 20 фильмов для тех, кто устал от зимы
25 сериалов
25 сериалов, которые помогут понять, что у вас не все так плохо
7 фильмов
Деликатесы: все фильмы и сериалы о Ганнибале Лектере
33 сериала
От богов до мутантов: список сериалов по комиксам Marvel
35 сериалов
Время героев: 35 российских военных сериалов
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
20 фильмов
Мужчины тоже плачут: 20 фильмов, которые растрогают любого
30 фильмов
Солдатский юмор: 30 лучших комедий про армию
Новые трейлеры
Поколение Вояджер
Дублированный тизер
Поколение Вояджер
Трейлер (англ.)
Майор Гром: Чумной Доктор
Трейлер №2
Обратная сторона Земли
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Тизер (англ.)
Армия мертвецов
Трейлер (рус.суб.)
Лука
Дублированный тизер-трейлер
Вампиры средней полосы
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Сегодня (03.03.2021, среда)
Завтра (04.03.2021, четверг)
05.03.2021 (пятница)
06.03.2021 (суббота)
07.03.2021 (воскресенье)
08.03.2021 (понедельник)
09.03.2021 (вторник)
10.03.2021 (среда)
11.03.2021 (четверг)
12.03.2021 (пятница)
13.03.2021 (суббота)
14.03.2021 (воскресенье)
15.03.2021 (понедельник)
16.03.2021 (вторник)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь