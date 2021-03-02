Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Поиск
Облако
Combo
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
<!-- /rb/2803?brandsafety=0 --><!-- //rb/2803?brandsafety=0 -->
<!-- /rb/4983?brandsafety=0 --><!-- //rb/4983?brandsafety=0 -->
s
s
Наверх
Подборки
15 фильмов
Годзилла, даркнет и собачки: 15 главных фильмов марта
20 фильмов
Тепла и солнца: 20 фильмов для тех, кто устал от зимы
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
20 фильмов
Мужчины тоже плачут: 20 фильмов, которые растрогают любого
30 фильмов
Солдатский юмор: 30 лучших комедий про армию
25 сериалов
25 сериалов, которые помогут понять, что у вас не все так плохо
10 сериалов
Провокаторы и психи: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
Игра в классику: 10 необычных современных телеэкранизаций
15 сериалов
И никого не стало: таинственные сериалы-триллеры из Британии
20 сериалов
Когда приуныл: сериалы, которые помогут взбодриться
Кино Mail.ru
Подборки
Победители «Золотого глобуса 2021»
В США состоялась церемония вручения одной из главных кинопремий мира. Смотрите победителей «Золотого глобуса 2021» в нашей подборке
Только те, которым я не поставил оценку
Сортировать
по Порядку
Порядку
Рейтингу
Количеству голосов
Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все
подборки фильмов
и
подборки сериалов
1
Земля кочевников
7.1
11
оценок
IMDb
7.6
Моя оценка
0
11 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 48 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
Удостоенная «Золотого льва» драма с Фрэнсис МакДорманд в роли современной кочевницы, потерявшей работу и дом по вине экономического кризиса
2
Борат 2
6.8
38
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
38 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 35 мин.
/
18+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Саша Барон Коэн вновь перевоплощается в казахского журналиста
3
Корона
8.1
230
оценок
IMDb
8.7
Моя оценка
0
230 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2016
/
52 мин.
/
12+
драма
исторический
биография
Хочу посмотреть
12
Трейлеры
2
Рецензии
Биографический сериал об истории правления королевы Великобритании Елизаветы II и ее отношениях с премьер-министрами
4
Ход королевы
9.1
927
оценок
IMDb
8.6
Моя оценка
0
927 уже оценили
США
/
2020
/
55 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
2
Рецензии
В 50-е годы девушка из приюта обнаруживает у себя удивительный талант к шахматам
5
Душа
8.3
268
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
268 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 40 мин.
/
6+
мультфильмы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
3
Рецензии
Нью-Йоркский пианист переносится в удивительное место, где человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю
6
Шиттс Крик
4.1
19
оценок
IMDb
8.5
Моя оценка
0
19 уже оценили
США
,
Канада
/
2015
/
22 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Разорившийся миллиардер Роуз вместе с семьей вынужден переехать в сельскую местность
7
Аферистка
5.5
34
оценки
IMDb
6.2
Моя оценка
0
34 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
1 ч. 58 мин.
/
18+
комедия
криминал
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Обаятельная и циничная женщина, наживающаяся на богатых клиентах, оказывается жертвой собственной игры
8
Мавританец
IMDb
7.2
Моя оценка
0
10 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2021
/
2 ч. 9 мин.
/
18+
драма
триллер
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Джоди Фостер, Шейлин Вудли и Бенедикт Камбербэтч в триллере о заключенном, содержавшемся в тюрьме Гуантанамо без предъявления обвинений на протяжении 14 лет
9
Суд над чикагской семеркой
7.6
12
оценок
IMDb
7.8
Моя оценка
0
12 уже оценили
США
/
2020
/
2 ч. 9 мин.
драма
триллер
исторический
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История суда над семерыми полицейскими, замешанными в протестах против Вьетнамской войны в 1968 году
10
Тед Лассо
8
74
оценки
IMDb
8.7
Моя оценка
0
74 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2020
/
30 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Тренер по американскому футболу переезжает в Англию, чтобы работать с местной командой, ничего не смысля в классическом футболе
11
Я знаю, что это правда
6.8
42
оценки
IMDb
8.2
Моя оценка
0
42 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Семейная сага о жизненных путях двух братьев-близнецов, один из которых страдает шизофренией
12
Ма Рейни: Мать блюза
IMDb
7.1
Моя оценка
0
2 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 33 мин.
драма
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
«Мать блюза» Ма Рейни записывается на студии в Чикаго в 1927 году и сталкивается с расовым напряжением в коллективе
13
Соединенные Штаты против Билли Холидей
IMDb
6.4
Моя оценка
0
США
/
2021
драма
биография
музыкальный
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История жизни легендарной джазовой певицы Билли Холидей, которая оказалась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками
14
Иуда и черный мессия
IMDb
7.7
Моя оценка
0
США
/
2021
драма
биография
исторический
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История жизни Фреда Хэмптона — активиста американской радикальной организации «Черные пантеры»
15
Вся жизнь впереди
IMDb
6.8
Моя оценка
0
2 уже оценили
Италия
/
2020
/
1 ч. 34 мин.
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация романа Ромена Гари об арабском мальчике-сироте, который воспитывается в домашнем приюте старой еврейки
16
Минари
5.2
22
оценки
IMDb
7.7
Моя оценка
0
22 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 55 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Семья корейских иммигрантов пытается найти собственный путь к американской мечте
17
Голос перемен
IMDb
7.9
Моя оценка
0
2 уже оценили
Великобритания
/
2020
/
1 ч.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История борьбы угнетаемых чернокожих жителей Лондона за свои права с конца 60-х по начало 90-х годов
Другие подборки
15 фильмов
Годзилла, даркнет и собачки: 15 главных фильмов марта
13 сериалов
Вампиры, Чикатило и немного Marvel: 13 новых сериалов весны
20 фильмов
Тепла и солнца: 20 фильмов для тех, кто устал от зимы
25 сериалов
25 сериалов, которые помогут понять, что у вас не все так плохо
7 фильмов
Деликатесы: все фильмы и сериалы о Ганнибале Лектере
33 сериала
От богов до мутантов: список сериалов по комиксам Marvel
35 сериалов
Время героев: 35 российских военных сериалов
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
20 фильмов
Мужчины тоже плачут: 20 фильмов, которые растрогают любого
30 фильмов
Солдатский юмор: 30 лучших комедий про армию
Новые трейлеры
Поколение Вояджер
Дублированный тизер
Поколение Вояджер
Трейлер (англ.)
Майор Гром: Чумной Доктор
Трейлер №2
Обратная сторона Земли
Трейлер (англ.)
Рассказ служанки
Тизер (англ.)
Армия мертвецов
Трейлер (рус.суб.)
Лука
Дублированный тизер-трейлер
Вампиры средней полосы
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
Рекомендуем посмотреть
Фильмы
Сериалы
Расписание фильма
«
»
Список
На карте
Сегодня
Сегодня
(03.03.2021, среда)
Завтра
(04.03.2021, четверг)
05.03.2021
(пятница)
06.03.2021
(суббота)
07.03.2021
(воскресенье)
08.03.2021
(понедельник)
09.03.2021
(вторник)
10.03.2021
(среда)
11.03.2021
(четверг)
12.03.2021
(пятница)
13.03.2021
(суббота)
14.03.2021
(воскресенье)
15.03.2021
(понедельник)
16.03.2021
(вторник)
Весь день
Утро
День
Вечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
История моих просмотров
Скрыть
Показать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.345798" data-id="345798" data-brandsafety="0"></div>
Mail.Ru
О компании
Реклама
Отменить
Мобильная версия
Редакция
Условия использования материалов
Помощь
<div class=" js-module" data-module="SlotModel" data-view="SlotView.674812" data-id="674812" data-brandsafety="0"></div>