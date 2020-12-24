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Семейные фильмы для уютных зимних посиделок перед телевизором

Много сказочных сюжетов, волшебства и тепла — пусть дом наполняется атмосферой праздника благодаря совместным кинопросмотрам. В помощь — фильмы из нашей подборки и новая модель телевизоров Hisense L5F, переносящих ощущение от показа в кинозале в ваш дом
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1
Щелкунчик и четыре королевства
6.2317
оценок
IMDb5.5
Моя оценка
0
317 уже оценили
США/2018/1 ч. 39 мин./6+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры6Рецензии
Молодая девушка попадает в волшебное королевство, где пряничные солдаты сражаются с армией Мышиного Короля
2
Рождественская история
7.44293
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
4293 уже оценили
США/2009/1 ч. 36 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер8Рецензии
Экранизация знаменитого святочного рассказа Диккенса об алчном и ворчливом Скрудже, который встретился с духами Рождества и посмотрел на свою жизнь другими глазами
3
Один дома
7.928113
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
28113 уже оценили
США/1990/1 ч. 43 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
С телевизором Hisense L5F даже от просмотра культовой и выученной наизусть классики можно получить новые ощущения: технология HDR повышает контрастность и детализацию изображения, в то же время сохраняя естественное восприятие цвета, а звук Dolby ATMOS позволяет не просто слышать, а «чувствовать» происходящее на экране — и по-настоящему сопереживать досадно забытому семьей дома Кевину МакКалистеру
4
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
7.89305
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
9305 уже оценили
США/1992/1 ч. 59 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Кевин МакКалистер снова один — но уже не дома, а в Нью-Йорке, где он сталкивается со старыми знакомыми, вышедшими из тюрьмы
5
Холодное сердце
7.820527
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
20527 уже оценили
США/2013/1 ч. 42 мин./0+
Смотреть за 1 р.
6Трейлеры12Рецензии
Сказочный мультфильм про жителей королевства, погрузившееся в объятия вечной зимы, растопить которую по силам только королеве Эльзе
6
Холодное сердце 2
7.3855
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
855 уже оценили
США/2019/1 ч. 43 мин./6+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры4Рецензии
Эльза, Анна, Кристоф и Олаф отправляются в глубокий лес, чтобы узнать правду о прошлом своего королевства
7
Гринч
7.4317
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
317 уже оценили
США, Китай, Франция, Япония/2018/1 ч. 30 мин./6+
Смотреть за 1 р.
4Трейлеры2Рецензии
Анимационный фильм о зеленом Гринче, который решил украсть Новый Год
8
Полярный экспресс
71941
оценка
IMDb6.6
Моя оценка
0
1941 уже оценил
США/2004/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Детская сказка по книге Криса Ван Аллсберга про веру безымянного мальчика в Санта-Клауса, снятая по революционной технологии
9
Золотой компас
73622
оценки
IMDb6.1
Моя оценка
0
3622 уже оценили
США, Великобритания/2007/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Волшебной красоты экранизация сказки Филипа Пулмана, получившая «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты» в 2008 году
10
Обыкновенное чудо
814773
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
14773 уже оценили
СССР/1978/2 ч. 17 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Очаровательная сказка о выдумках скучающего волшебника
11
Подарок на Рождество
6.6314
оценок
IMDb5.6
Моя оценка
0
314 уже оценили
США/1996/1 ч. 29 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Отец-трудоголик должен любой ценой отыскать желанный подарок для своего сына, надеясь не разочаровать его хотя бы в Рождество
12
Реальная любовь
7.99682
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
9682 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер3Рецензии
Девять забавных и трогательных историй о самых разных британцах, судьбы которых переплетаются в рождественский сочельник
13
Елки
6.910483
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
10483 уже оценили
Россия/2010/1 ч. 30 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Несколько новелл о героях из разных городов России, оказавшихся в непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо
14
Чародеи
7.715202
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
15202 уже оценили
СССР/1982/2 ч. 40 мин./0+
Смотреть бесплатно
3Рецензии
Популярный советский фильм-сказка о сотрудниках Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг, где изучают магию и волшебство
15
Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф
7.66288
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
6288 уже оценили
США, Великобритания/2005/2 ч. 23 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Четверо детей, привезенных в большой загородный дом к чудному профессору, маются от безделья — пока не находят волшебный шкаф, ведущий в другой мир
16
Хранитель времени
6.81037
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1037 уже оценили
США/2011/2 ч. 6 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер5Рецензии
Мальчик-сирота находит удивительный механизм, благодаря которому попадает в головокружительные и опасные приключения
17
Эльф
6.1684
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
684 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 37 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца
18
Кудряшка Сью
7.52443
оценки
IMDb5.9
Моя оценка
0
2443 уже оценили
США/1991/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
История о том, что и детям, и взрослым нужна любящая семья
19
Гринч — похититель Рождества
6.53891
оценка
IMDb6.2
Моя оценка
0
3891 уже оценил
США, Германия/2000/1 ч. 44 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Рождественская сказка с Джимом Керри в роли зеленого Гринча, который очень не любил Рождество и однажды решил украсть его у остальных
20
Санта Клаус
6.81339
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
1339 уже оценили
США/1994/1 ч. 33 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Продавец игрушек случайно оказывается на Северном полюсе и должен временно исполнять обязанности Санты
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