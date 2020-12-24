Семейные фильмы для уютных зимних посиделок перед телевизором
Много сказочных сюжетов, волшебства и тепла — пусть дом наполняется атмосферой праздника благодаря совместным кинопросмотрам. В помощь — фильмы из нашей подборки и новая модель телевизоров Hisense L5F, переносящих ощущение от показа в кинозале в ваш дом
С телевизором Hisense L5F даже от просмотра культовой и выученной наизусть классики можно получить новые ощущения: технология HDR повышает контрастность и детализацию изображения, в то же время сохраняя естественное восприятие цвета, а звук Dolby ATMOS позволяет не просто слышать, а «чувствовать» происходящее на экране — и по-настоящему сопереживать досадно забытому семьей дома Кевину МакКалистеру