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Необычные фильмы со Скарлетт Йоханссон смотреть онлайн
Помимо русской шпионки из команды Мстителей, она была инопланетянкой, операционной системой и музой Вуди Аллена — любуемся самой притягательной актрисой Голливуда в ее незабываемых кинообразах
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1
Призрак в доспехах
6.8
1259
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
1259 уже оценили
США
,
Индия
,
Канада
,
Китай
,
Новая Зеландия
/
2017
/
1 ч. 46 мин.
/
16+
драма
триллер
боевик
детектив
криминал
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
12
Трейлеры
7
Рецензии
Голливудская киноверсия культового киберпанк-аниме со Скарлетт Йоханссон в роли киборга-гибрида из элитного подразделения полиции
2
Она
7.5
3514
оценок
IMDb
8.0
Моя оценка
0
3514 уже оценили
США
/
2013
/
2 ч. 6 мин.
/
16+
драма
мелодрама
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
7
Рецензии
Одинокий писатель влюбляется в операционную систему с манящим голосом, призванную исполнять любое желание пользователя
3
Побудь в моей шкуре
5.7
770
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
770 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Швейцария
/
2013
/
1 ч. 48 мин.
/
16+
драма
триллер
ужасы
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
5
Рецензии
Пышногрудая брюнетка с огромными зелеными глазами подбирает автостопщиков и парализует их
4
Люси
7.3
20371
оценка
IMDb
6.4
Моя оценка
0
20371 уже оценил
Франция
/
2014
/
1 ч. 29 мин.
/
18+
боевик
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
27
Рецензии
В организм сексапильной блондинки попадают экспериментальные наркотики, превращающие ее в настоящую боевую машину
5
Да здравствует Цезарь!
6.1
482
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
482 уже оценили
США
,
Великобритания
,
Япония
/
2016
/
1 ч. 46 мин.
/
18+
комедия
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Джош Бролин пытается найти похищенного Джорджа Клуни, а Йоханссон блистает в фильмах с синхронным плаванием
6
Кролик Джоджо
7.2
56
оценок
IMDb
7.9
Моя оценка
0
56 уже оценили
США
,
Германия
/
2019
/
1 ч. 48 мин.
драма
комедия
военный
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сатирическая лента Тайки Вайтити о наивном немецком мальчике, который живет в нацистской Германии вместе со своей артистичной мамой в исполнении Скарлетт Йоханссон
7
Страсти Дон Жуана
5.8
2893
оценки
IMDb
6.5
Моя оценка
0
2893 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
9
Рецензии
Пытаясь искоренить в себе нездоровое пристрастие к фильмам для взрослых, современный Дон Жуан завязывает роман с роскошной блондинкой
8
Матч Поинт
7.8
504
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
504 уже оценили
США
,
Великобритания
/
2005
/
2 ч. 4 мин.
/
16+
драма
мелодрама
триллер
криминал
спорт
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
3
Рецензии
Вдохновленная Достоевским история страсти и брака по расчету от Вуди Аллена
9
Трудности перевода
7.3
1115
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
1115 уже оценили
США
,
Япония
/
2003
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
В огромном и таком непохожем на все европейские мегаполисы Токио встретились два одиноких человека — стареющий актер и молодая скучающая девушка
10
Девушка с жемчужной сережкой
7.4
458
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
458 уже оценили
Люксембург
,
Великобритания
/
2003
/
1 ч. 40 мин.
/
16+
драма
мелодрама
биография
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
История создания бессмертного полотна Вермеера и его героини, воплощенной молодой и прекрасной Скарлетт Йоханссон
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