Группа преступников, желая обогатиться, похищает юную балерину — 12-летнюю Эбигейл, дочку влиятельного криминального босса — и требует выкуп в 50 миллионов долларов. В ожидании запрошенных денег они скрываются в отдаленном особняке, присматривая за похищенной девочкой. Однако вскоре начинают твориться странные вещи, и похитители понимают, что Эбигейл вовсе не обычная девочка, а самый настоящий вампир, которая планирует убить их одного за другим.

«Эбигейл» (2024) — фильм ужасов, основанный на киноленте «Дочь Дракулы» 1936-го года. Главные роли в хорроре сыграли Кэтрин Ньютон, Дэн Стивенс, Мелисса Баррера и Ангус Клауд.