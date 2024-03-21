После прохождения курса лечения провалов в памяти, вызванных ранним развитием болезни Альцгеймера, детектив в отставке пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа. Погружаясь в материалы произошедшего как будто впервые, герой обнаруживает то, что оставалось незамеченным ранее.

«Спящие псы» (2024) — детективный триллер с Расселом Кроу, Томми Флэнаганом и Карен Гиллан в главных ролях. Фильм стал режиссерским дебютом Адама Купера, сценариста третьего «Дивергента» и боевика «Кредо убийцы».