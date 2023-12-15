Семейный план (2023)

Любящий муж, отец троих детей и успешный менеджер по продажам Дэн Морган счастлив в своей тихой пригородной жизни. Но это лишь половина истории. Много лет назад он состоял на госслужбе в качестве высокопоставленного киллера, выполнявшего задания мирового масштаба. Когда враги из прошлого вновь появляются на горизонте, Дэн вынужден в срочном порядке эвакуировать из города свою семью. Вместе с ничего не подозревающей женой, 10-месячным ребенком, сыном-геймером и дочерью, переживающей все актуальные для подростка проблемы, они отправляются в Лас-Вегас на своем минивэне. Дэн должен во что бы то ни стало защитить своих близких и сделать так, чтобы эта поездка запомнилась им как очередное веселое путешествие. Для этого ему придется вспомнить свои смертельно опасные навыки, не вызывая подозрения.

«Семейный план» — экшен-комедия с Марком Уолбергом и Мишель Монахэн в главных ролях.