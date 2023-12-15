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Семейный план (2023)

The Family Plan

20231 ч. 58 мин.комедиябоевик

Сюжет фильма «Семейный план»

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Любящий муж, отец троих детей и успешный менеджер по продажам Дэн Морган счастлив в своей тихой пригородной жизни. Но это лишь половина истории. Много лет назад он состоял на госслужбе в качестве высокопоставленного киллера, выполнявшего задания мирового масштаба. Когда враги из прошлого вновь появляются на горизонте, Дэн вынужден в срочном порядке эвакуировать из города свою семью. Вместе с ничего не подозревающей женой, 10-месячным ребенком, сыном-геймером и дочерью, переживающей все актуальные для подростка проблемы, они отправляются в Лас-Вегас на своем минивэне. Дэн должен во что бы то ни стало защитить своих близких и сделать так, чтобы эта поездка запомнилась им как очередное веселое путешествие. Для этого ему придется вспомнить свои смертельно опасные навыки, не вызывая подозрения.

«Семейный план» — экшен-комедия с Марком Уолбергом и Мишель Монахэн в главных ролях.

Режиссер

Саймон Селлан Джоунс

В ролях

Марк Уолберг, Мишель Монахэн, Мэгги Кью, Киаран Хайндс, Зои Маргарет Коллетти, Джонни Койн, Фелиция Пирсон, Саид Тагмауи, Аниса Ниэлл Джонсон, Майлз Долеак, Ван Кросби, Аль Винсент, Кейт Джонс

Страна

США

Премьера

15 декабря (Мир)
15 декабря (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

2
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