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Пчеловод

The Beekeeper

2024триллербоевик

Сюжет фильма:

Мистер Клэй — тихий пчеловод-одиночка, который узнает о том, что его соседка и хорошая подруга покончила жизнь самоубийством, став жертвой мошенников в интернете. Преступникам не повезло — ведь мистер Клэй не обычный пчеловод, а бывший оперативник секретной организации наемников под названием «Пчеловоды». И теперь он не остановится, пока не разделается со всеми, кто ответственен за смерть дорогого ему человека. От сладкого, как мед, возмездия не уйдет никто.

«Пчеловод» — экшен-триллер от режиссера «Отряда самоубийц» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.

Режиссер
Дэвид Эйр
В ролях
Джейсон Стэйтем, Джош Хатчерсон, Джереми Айронс, Эмми Рэйвер-Лэмпман, Энцо Чиленти, Тейлор Джеймс, Дэн Ли, Адам Бейзил, Реза Дьяко, Бобби Надери, Дэвид Уиттс
Страна
США, Великобритания
Премьера
12 января 2024 (Мир)
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