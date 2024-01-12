Мистер Клэй — тихий пчеловод-одиночка, который узнает о том, что его соседка и хорошая подруга покончила жизнь самоубийством, став жертвой мошенников в интернете. Преступникам не повезло — ведь мистер Клэй не обычный пчеловод, а бывший оперативник секретной организации наемников под названием «Пчеловоды». И теперь он не остановится, пока не разделается со всеми, кто ответственен за смерть дорогого ему человека. От сладкого, как мед, возмездия не уйдет никто.

«Пчеловод» — экшен-триллер от режиссера «Отряда самоубийц» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли.