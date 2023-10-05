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Вредная привычка

2023комедия

Сюжет фильма:

Вася и Батя, всю свою жизнь прожившие в деревне, в одночасье оказались на улице без дома и денег. Виной всему — вредная привычка рассеянного Бати, оставившего один непотушенный бычок… Приехав в город, герои находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки, — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит освоиться в мире смузи и пилатеса, встать на ноги и даже найти свою любовь.

«Вредная привычка» — комедия с Яном Цапником и Антоном Жижиным в главных ролях.

Режиссер
Митрий Семенов-Алейников
В ролях
Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Елизавета Шукова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры5
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