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Красный шелк

Красный шелк (2025)

2025боевикдетективисторическийприключения

Сюжет фильма «Красный шелк»

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1927 год. В транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Через всю Россию за ними следуют иностранные разведчики и настоящие головорезы, скрывающиеся под видом обычных пассажиров и готовые на все ради важных документов. Чтобы раскрыть врага, молодой красноармеец объединяется с бывшим царским агентом.

«Красный шелк» (2025) — приключенческий боевик режиссера Андрея Волгина. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и Ярослав Могильников.

Режиссер

Андрей Волгин

В ролях

Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Ярослав Могильников, Чжэн Ханьи, Дмитрий Куличков, Ирина Алферова, Светлана Чуйкина, Жаргал Бадмацыренов, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань, Чжэн Лун

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Красный шелк
Кадр из Красный шелк
Кадр из Красный шелк
Кадр из Красный шелк
Кадр из Красный шелк
7
фотографий

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Красный шелк (2025): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Красный шелк. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Красный шелк, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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