1927 год. В транссибирском экспрессе перевозят секретные документы, от которых зависит будущее СССР и Китая. Через всю Россию за ними следуют иностранные разведчики и настоящие головорезы, скрывающиеся под видом обычных пассажиров и готовые на все ради важных документов. Чтобы раскрыть врага, молодой красноармеец объединяется с бывшим царским агентом.

«Красный шелк» (2025) — приключенческий боевик режиссера Андрея Волгина. Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская и Ярослав Могильников.