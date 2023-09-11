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Чистильщик бассейнов

Чистильщик бассейнов (2023)

Poolman

IMDb5.4
20231 ч. 40 мин.комедиядетектив

Сюжет фильма «Чистильщик бассейнов»

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Даррен Барренмен работает чистильщиком бассейнов в многоквартирном доме в престижном районе Лос-Анжелеса и всей душой радеет за то, чтобы сделать свой город лучшим местом на свете. Когда одна уважаемая юристка просит героя посодействовать в разоблачении сомнительной коммерческой сделки, Даррен привлекает своих друзей и вступает в противостояние с коррумпированным политиком и алчным застройщиком. Но расследование принимает неожиданный поворот.

«Чистильщик бассейнов» — режиссерский дебют актера Криса Пайна. Роли в картине, помимо самого Пайна, сыграли Дженнифер Джейсон Ли, Дэнни ДеВито и Аннетт Бенинг.

Режиссер

Крис Пайн

В ролях

Крис Пайн, Дженнифер Джейсон Ли, Дэнни ДеВито, Аннетт Бенинг, ДеВанда Уайз, Рэй Уайз, Джульетт Миллс

Страна

США
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

11
Кадр из Чистильщик бассейнов
Кадр из Чистильщик бассейнов
Кадр из Чистильщик бассейнов
Кадр из Чистильщик бассейнов
Кадр из Чистильщик бассейнов
11
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Чистильщик бассейнов (Poolman, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Чистильщик бассейнов. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Чистильщик бассейнов, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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