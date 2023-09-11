Чистильщик бассейнов (2023)

Даррен Барренмен работает чистильщиком бассейнов в многоквартирном доме в престижном районе Лос-Анжелеса и всей душой радеет за то, чтобы сделать свой город лучшим местом на свете. Когда одна уважаемая юристка просит героя посодействовать в разоблачении сомнительной коммерческой сделки, Даррен привлекает своих друзей и вступает в противостояние с коррумпированным политиком и алчным застройщиком. Но расследование принимает неожиданный поворот.

«Чистильщик бассейнов» — режиссерский дебют актера Криса Пайна. Роли в картине, помимо самого Пайна, сыграли Дженнифер Джейсон Ли, Дэнни ДеВито и Аннетт Бенинг.