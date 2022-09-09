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Убийственный подкаст

Susie Searches

IMDb6.7
20221 ч. 45 мин.драмакомедиятриллердетектив

Сюжет фильма:

Сьюзи — скромная студентка колледжа, ведущая подкаст про преступления, который не пользуется особой популярностью. Девушке подворачивается шанс это исправить и увеличить количество слушателей, разгадав тайну исчезновения своего бывшего одноклассника. Но когда Сьюзи докапывается до правды, все оказывается гораздо серьезнее, чем она могла себе представить, что ставит героиню в затруднительное положение.

«Убийственный подкаст» — сатирический детектив с Кирси Клемонс и Алексом Вулфом.

Режиссер
Софи Каргмэн
В ролях
Кирси Клемонс, Алекс Вулф, Джим Гэффиган, Кен Марино, Дэвид Уолтон, Исаак Пауэлл, Рэйчел Сеннотт, Джеффри Оуенс
Страна
США, Великобритания
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлеры2
Кадры9
9
фотографий
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