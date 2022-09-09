Сьюзи — скромная студентка колледжа, ведущая подкаст про преступления, который не пользуется особой популярностью. Девушке подворачивается шанс это исправить и увеличить количество слушателей, разгадав тайну исчезновения своего бывшего одноклассника. Но когда Сьюзи докапывается до правды, все оказывается гораздо серьезнее, чем она могла себе представить, что ставит героиню в затруднительное положение.

«Убийственный подкаст» — сатирический детектив с Кирси Клемонс и Алексом Вулфом.