1960 год. В ходе засекреченного запуска ракеты, предшествовавшего первому полету человека в космос, корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, не успев выйти на орбиту. Таинственным образом Кириллов перемещается в 2023 год. Придя в себя, Ким понимает, что почти ничего не помнит о своей прошлой жизни, но и новую реальность принять ему сложно. Единственный мостик, который соединяет его с прошлым и настоящим, — знакомый образ девушки, которую он встречает и в современной Москве. Вот только она его не знает…

«Человек ниоткуда» — фантастический триллер Рената Давлетьярова с Александром Метелкиным в главной роли.