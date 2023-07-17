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Человек ниоткуда

2023драматриллерфантастика

Сюжет фильма:

1960 год. В ходе засекреченного запуска ракеты, предшествовавшего первому полету человека в космос, корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения, не успев выйти на орбиту. Таинственным образом Кириллов перемещается в 2023 год. Придя в себя, Ким понимает, что почти ничего не помнит о своей прошлой жизни, но и новую реальность принять ему сложно. Единственный мостик, который соединяет его с прошлым и настоящим, — знакомый образ девушки, которую он встречает и в современной Москве. Вот только она его не знает…

«Человек ниоткуда» — фантастический триллер Рената Давлетьярова с Александром Метелкиным в главной роли.

Режиссер
Ренат Давлетьяров
В ролях
Александр Метелкин, Ирина Медведева, Иван Злобин, Александр Жигалкин, Илья Любимов, Варвара Комарова, Алана Гольяк, Петр Журавлев, Анна Меняйло, Марина Петренко, Игорь Филиппов, Анастасия Фурса, Василий Явтысый
Страна
Россия
Премьера
2 ноября (РФ)
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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