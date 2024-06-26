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Здесь (2024)

Here

20241 ч. 44 мин.драма

Сюжет фильма «Здесь»

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Действие фильма разворачивается в гостиной одного дома в Америке, обитатели которого сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он заканчивает школу, а вот — уже приводит свою невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит…

«Здесь» — драма режиссера Роберта Земекиса, главные роли в которой сыграли Том Хэнкс и Робин Райт. Фильм снят из одной точки — на протяжении всей истории ракурс камеры не меняется, и вся жизнь героев показана в стенах одной комнаты.

Режиссер

Роберт Земекис

В ролях

Том Хэнкс, Робин Райт, Келли Райлли, Пол Беттани, Мишель Докери, Офелия Ловибонд, Декстер Сол Анселл, Бен Уиггинс, Бо Гадсдон, Лесли Хартер Земекис, Джонатан Арис, Никки Амука-Берд, Билли Гадсдон, Лорен МакКуин, Дэвид Финн, Лилли Аспелл, Стефани Сиадатан, Джоэл Улетт

Страна

США

Премьера

15 ноября (Мир)
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Трейлер

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Здесь (Here, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Здесь. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Здесь, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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