Здесь (2024)

Действие фильма разворачивается в гостиной одного дома в Америке, обитатели которого сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он заканчивает школу, а вот — уже приводит свою невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит…

«Здесь» — драма режиссера Роберта Земекиса, главные роли в которой сыграли Том Хэнкс и Робин Райт. Фильм снят из одной точки — на протяжении всей истории ракурс камеры не меняется, и вся жизнь героев показана в стенах одной комнаты.