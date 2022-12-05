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Иван Царевич и Серый Волк 5

2022мультфильмыприключениясемейный
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Сюжет фильма:

Иван с Василисой наслаждались своей сказочной жизнью и горюшка не знали. Но захотелось им чего-то нового, и отправились герои посмотреть на нечто необычное под названием «Там, не знаю когда». Но что-то пошло не так, и чудесным образом все Тридевятое царство забыло о том, кто такой Иван. Не может вспомнить своего любимого и Василиса. Чтобы вновь добиться принцессы, Ивану с Серым Волком придется перевернуть всю их вселенную с ног на голову.

«Иван Царевич и Серый Волк 5» — пятая часть истории о приключениях Ивана Царевича и его верного помощника Серого Волка.

Режиссер
Константин Феоктистов
В ролях
Никита Ефремов, Александр Боярский, Михаил Боярский, Татьяна Бунина, Максим Сергеев
Страна
Россия
Премьера
29 декабря (РФ)
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Трейлеры2
Кадры20
20
фотографий
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